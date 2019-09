Adrián Ben estará en el Mundial de atletismo, en Doha. Después de su participación en el campeonato de Europa de 2018, el atleta mariñano dará así un paso más en su meteórica carrera. "Non podo estar máis feliz, a verdade é que é para estalo, non tódolos días te convocan para un campeonato do mundo, ademais o primeiro", señaló Adrián Ben, que ve cómo se cumple un sueño tras otro, aunque siempre hay algo más. "Sempre quixen ir paso a paso e agora tamén. Está claro que despois de disputar un campionato de Europa ao libre e outro en pista cuberta e de estar convocado para este Mundial ao aire libre, agora so me quedaría un Mundial en pista cuberta e, por suposto, os Xogos Olímpicos, pero este é o momento para disfrutar do acadado e de dalo todo en Doha", señaló el mariñano, refiriéndose también a la cercanía de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar en el año 2020.

Y es que no por esperada la noticia deja de ser histórica para el atletismo lucense. Adrián Ben se se codeará con los mejores atletas del planeta. La prueba se celebrará en la capital de Catar entre el 27 de este mes y el 6 de octubre.

El atleta de Viveiro entró este jueves en la lista oficial de convocados por la selección española, confeccionada por José Peiro, para participar en la prueba de los 800 metros libres. A falta de algunos deportistas por confirmar -los de la prueba de maratón- el grupo que viajará a Doha será de 40 atletas (28 hombres y 12 mujeres), con el objetivo de mejorar los registros del último campeonato del mundo, donde se consiguieron cinco finalistas, pero ninguna medalla.

Adrián Ben formará parte de un trío de deportistas que participará en los 800 metros junto a Mariano García y Álvaro de Arriba, los dos atletas que le acompañaron en el podio del campeonato de España. La convocatoria del joven mariñano (21 años recién cumplidos) para este campeonato no es fruto de la casualidad, sino del excepcional trabajo que viene realizando desde hace muchos años, consolidado en las últimas temporadas en Madrid, a las órdenes de su entrenador, Arturo Martín Tagarro. Además de la medalla de plata absoluta en 800 de La Nucía conseguida el pasado día 1, Ben también ostenta la mejor marca española en los 800 de la temporada, con un registro de 1.45.78 minutos.

Aunque el de Doha será su primer campeonato del mundo absoluto, la experiencia internacional de Adrián Ben incluye ya dos presencias en campeonatos continentales absolutos, como en Glasgow 2017, en pista cubierta, y Berlín 2018, al aire libre, que fue su última gran competición.

Ben será uno de los dos representantes gallegos en la lista que hizo oficial la Real Federación Española de Atletismo. La otra baza será la de Ana Peleteiro, vigente campeona de Europa de pista cubierta y una de las candidatas a regresar con una medalla de la competición en Catar.

Orlando Ortega, principal opción

La mejor baza para que España regrese con alguna medalla del Mundial la representa Orlando Ortega, vigente subcampeón olímpico de 110 metros vallas y que recientemente se hizo con el triunfo en la Diamond League.



Mejor marca europea

El plusmarquista español (13.04) ha parado el reloj esta temporada en 13.05, mejor marca europea de 2019 y tercera mundial, solo superada por estadounidenses Grant Holloway (12.98) y Daniel Roberts (13.00).



Fernando Carro

En los 3.000 metros obstáculos, Fernando Carro llegará a Doha después de batir el récord de España (8.05.69; el 12 de julio en Mónaco) y en plena forma tras sus triunfos en el campeonato de Europa de selecciones nacionales celebrado en Bydgoszcz, el Mee - ting de Madrid y el campeonato de España.



Las bazas de Javier Cienfuegos y María Pérez

También parten con opciones de firmar una buena actuación en Doha Javier Cienfugos, tercero en el ránking mundial del año en lanzamiento de martillo con 79,38 metros, y María Pérez, que parte entre las favoritas en los 20 kilómetros marcha.