Ben da prioridad al descanso en sus primeras horas en Viveiro

"Ya tenía muchas ganas de estar aquí. Ahora lo que necesito es descansar y disfrutar con los míos, con la familia y los amigos". El que hablaba este martes con El Progreso era el rutilante Adrián Ben, con permiso de Orlando Ortega el atleta de moda en España tras el brillante paso de ambos por el Mundial de Doha 2019.

Un descanso bien ganado. Tranquilidad y vacaciones. Así va a vivir las próximas tres semanas Adrián Ben después de una campaña absolutamente exigente. El mediofondista mariñano ya descansa en casa, en su querida Viveiro. Llegó en la madrugada del lunes al martes a la ciudad del Landro y las primeras horas han sido de relax y de tranquilidad para el hombre que vibró a todo el país con su sexta plaza en el Mundial de atletismo, en la especialidad de los 800 metros lisos.

Este martes fue la primera ocasión que Adrián Ben pudo dormir en su casa, en casa de sus padres. Y ya por la mañana pudo ver durante todo el día la repercusión que ha tenido su actuación en Catar, ya que mucha gente le felicitó por la calle.

Ben reconoce que descansará antes de volver a la acción, dentro de tres semanas

ENFERMO. Adrián Ben finalizó su actuación el pasado 1 de octubre, donde disputó la final de los 800 metros lisos, pero se quedó en Doha junto con parte de la expedición española hasta el pasado lunes, cuando regresó, primero a Madrid, y luego en un vuelo a A Coruña.

Lo hizo el vivariense enfermo. "No pude disfrutar mucho de los días libres que me quedaron en Catar, en Doha. Me puse un poco malo, por los aires acondicionados, después de competir tantos días... Debía tener las defensas un poco bajas y pillé una gripe" relata el atleta mariñano, que ya tiene planes para los próximos días. "Descansar", afirma.

Las tres próximas semanas serán de vacaciones para el atleta de Viveiro. "Estaré tres semanas parado y, después, otra vez a la acción", afirma Adrián Ben con una voz que no denota cansancio y sí mucha satisfacción por lo conseguido, en Doha y, en general, durante toda la temporada.

Adrián Ben ha tenido en su boca a Viveiro durante toda su participación en el Mundial de Doha. Pocos deportistas habrán hecho tanta publicidad de su pueblo como lo ha hecho Ben del suyo, en televisión, en las radios, en la prensa escrita y a través de las redes sociales. Ahora ya puede disfrutar de Viveiro. Se lo ha ganado a pulso en la temporada en pista cubierta y, sobre todo, al aire libre.