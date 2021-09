Bell-Haynes: "No me sorprendió ganar al Tenerife; estamos trabajando muy bien"

El internacional canadiense Trae Bell-Haynes aseguró este lunes que el inicio arrollador del Río Breogán ante el Lenovo Tenerife (92-73) el pasado sábado no le cogió por sorpresa por cómo ha sido el día a día en la pretemporada.

"No me sorprendió porque trabajo todos los días y lo estamos haciendo muy bien. Me voy a sorprender cuando perdamos", bromeó en su presentación oficial en las instalaciones de Arenal, uno de los patrocinadores del club.

Bell-Haynes incidió en el buen trabajo del Breogán y mantuvo la cautela después de estrenar la temporada como líderes de la ACB a pesar de ser un recién ascendido.

"Tenemos un camino largo por delante y sabemos que va a ser difícil conseguir ganar partidos", manifestó.

El primer fichaje que oficializó el Breogán tras el ascenso dijo que "desde la primera semana" en Lugo sintió "el calor de la ciudad, más aun tras el partido con el Tenerife".

Bell-Haynes rescató la "sensación de volver a jugar con aficionados después de un año y medio sin público" en sus partidos y, respeto a la plantilla, advirtió de que lo importante es el grupo que ante el Tenerife encabezó Dzanan Musa con 25 puntos.

"Tenemos muy buenos jugadores, Musa es una de nuestras referencias, pero la fuerza del colectivo es lo más importante que tenemos, es nuestra principal grandeza, estar todos unidos", sostuvo.