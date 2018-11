Belemene pide al Breogán que salga fuerte ante el Unicaja

Con apenas 14 años, Romaríc Belemene, nacido en la República del Congo el 19 de febrero de 1997, se incorporaba al equipo cadete del Unicaja de Málaga. Desde aquel momento, en la temporada 2011-12, el actual jugador del Cafés Candelas Breogán perteneció a la disciplina del club malagueño hasta que en el pasado verano, jugador y entidad llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía. Con el Unicaja, Belemene debutó en la Liga ACB con diecisiete años, concretamente el 19 de octubre de 2014 y con el Manresa como rival, equipo con el que después (temporada 2016-17) jugaría también en la Liga Endesa con condición de cedido.

Por lo tanto, el partido del próximo domingo en Málaga no es uno cualquiera para el congoleño del Breogán. "Para mí siempre es especial jugar en Málaga. Ya cuando volví con el Manresa fue muy emotivo. Es un partido especial y personalmente me encuentro con muchas ganas de hacerlo bien ante los que fueron mis entrenadores que me enseñaron a jugar y con mis amigos".

Belemene tiene claro que e las distancias entre su actual equipo y el Unicaja son más que apreciables: "es uno de los grandes de esta Liga, es una cancha muy complicada". "Nuestro objetivo es ir con mucha humildad pero también a ver si podemos darles un susto. El primer objetivo es el de competir y siempre con la esperanza de poder sorprenderlos. Hay que salir muy fuerte desde el principio, sin reservar nada", añade Belemene.

El alero no tiene dudas sobre el futuro de su equipo. "Tenemos plantilla de sobra para mantenernos, pero aún hay que encajar a todas las piezas. También tenemos que jugar fuera con la misma confianza con lo que lo hacemos en el Pazo. Tenemos que salir a jugar como lo hacemos en Lugo y además de trabajar, creernos que estamos capacitados para hacerlo", finalizó el congoleño.