Os bebés nados en Lugo, Monforte e Cervo, socios desde o berce

O CD Lugo anunciou este martes que obsequiará aos nados en 2019 cun carné de abonado biberón, un documento co que lles dará a benvida á familia branquivermella.

O club lucense e o órgano de xestión do sistema de saúde público asinaron un convenio de colaboración, que incluirá aos bebés nados nos complexos sanitarios de Lugo, Monforte de Lemos e Cervo.

Ademais do carné de abonado do recentemente nado, os seus proxenitores recibirán unha carta de felicitación, dúas entradas para que poidan acudir ao estadio Anxo Carro a presenciar un partido do equipo e un agasallo para o bebé que poderán recoller na tenda oficial.

Ademais, o club fará unha entrega especial de forma presencial de todos os agasallos no caso do primeiro bebé nado nun do tres mencionados centros médicos da provincia lucense.

O presidente do CD Lugo, Tino Saqués, destacou que "para unha entidade deportiva non hai nada máis importante que xerar sentimento de pertenza entre a comunidade e os individuos que a conforman". "Ademais da nosa actividade profesional, na nosa filosofía diaria esta devolver á sociedade en forma de valores e boas prácticas todo o que nos achega", dixo.

Saqués: Non hai nada máis importante que xerar sentimento de pertenza entre a comunidade e os individuos que a conforman

Saqués augurou que este acordo "será de gran axuda para seguir sumando efectivos" á familia branquivermella "desde o berce".

"É unha maneira de poder contaxiar a paixón branquivermella desde ben pronto para que as novas xeracións sintan o equipo da cidade aínda máis preto", comentou o dirixente do Lugo.