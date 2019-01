2-1. Una batalla clave perdida para el Vilalbés

El Rácing Villalbés perdió una batalla clave en la lucha por la salvación. El equipo de Simón Lamas, que se adelantó en el minuto dos, cayó en el campo de un Porriño Industrial que encadenaba diez derrotas consecutivas. Un gol olímpico de Claudio y un remate cruzado de David Areal voltearon el marcador en apenas un cuarto de hora. El conjunto chairego gozó de multitud de oportunidades para, por lo menos, empatar el partido en la segunda mitad. El desacierto de sus atacantes propició que el cuadro visitante cosechase su tercera derrota seguida. Fue, además, el primer bloque en caer derrotado en Lourambal, ya que su rival no había ganado ni un solo encuentro como anfitrión. La escuadra chairega cerró la jornada en el antepenúltimo puesto, a dos puntos de la permanencia, que marca el Boiro.

El técnico vilalbés no dudó a la hora de colocar a Villares en el once titular. El futbolista de Samarugo, fichaje estrella para remontar el vuelo en la segunda vuelta, partió desde la banda izquierda y cuajó una gran actuación. La fortuna, eso sí, no le acompañó en ningún lance. Sí se alió la suerte con el equipo racinguista en la primera jugada del choque. Nada más comenzar, David Areal dudó demasiado antes de despejar el esférico tras un pase atrás. El balonazotardío del central pegó en Juan de Dora y se marchó al fondo de la red.

Ficha técnica

2. - Porriño Industrial: Fernando, Bruno, Alberto García, David Areal, Portas, Rocha, Edu, Pedro

(Fran, m.64), Claudio (Isma, m.81), Aarón (Óscar, m.56 m.64), Leandro

1.- Racing Vilalbés: Javi Pita, López, Santi Taboada, Xusto (Edrosa, m.85), Buyo, José Varela, Javi Varela (Arón, m.77), Make, Villares, Juan de Dora (Álex Pérez, m.57), Javi Ballesteros

Goles: 0-1, m.2: Juan de Dora. 1-1, m.7: Claudio. 2-1, m.18: David Areal.

Árbitro: Castro Alarcón (A Coruña). Amonestó a los jugadores locales Portas, Fernando y Óscar y a los visitantes Muiña (suplente), López y Edrosa.

Incidencias: Campo de Lourambal. 300 espectadores.