Barreiro, Moyano y Alberto Rodríguez entran en la lista para jugar ante el Mirandés

El delantero Manu Barreiro, el central Alberto Rodríguez y el extremo derecho Sebas Moyano son las novedades del Lugo para el partido de este miércoles (19.00 horas) en el campo del Mirandés.

Los tres han sido incluidos por el técnico rojiblanco, Rubén Albés, en una lista con los veinte jugadores disponibles.

Causan baja por lesión Álex Pérez, David Mayoral, Pedro López, el portero Óscar Whalley, Gerard Valentín, Eduard Campabadal e Iriome González.

Entre algodones, se encuentra el delantero Manu Barreiro, que mejoró de las molestias que arrastra en un tobillo y entró en la citación.

El técnico también ha echado mano de Sebas Moyano, que ya fue convocado en la anterior jornada ante el Spórting de Gijón (1-1), y de Alberto Rodríguez, quien solo fue incluido en la convocatoria en la tercera jornada del campeonato y no llegó a tener protagonismo.

Rubén Albés aseguró que el Mirandés, al que su equipo aventaja en un punto, tiene un "potencial ofensivo" y de "juego enormes" y por eso pronosticó un "partido tremendamente difícil" y que demandará "un gran esfuerzo" por parte de sus jugadores en Anduva.

"El Mirandés es un equipo que tiene un potencial ofensivo y de construcción de juego enorme, el tercer máximo goleador de la categoría, con talento individual para resolver partidos bajo presión y una organización que siempre genera un volumen ofensivo muy alto", comentó en una rueda de prensa telemática.

"Será un partido tremendamente difícil y tendremos que hacer un gran esfuerzo", apunta Albés

Albés indicó que el conjunto burgalés "está teniendo más dificultades en la fase defensiva", pero cuenta "con jugadores que en el futuro estarán en Primera y que son de canteras top de España".

"Será un partido tremendamente difícil y tendremos que hacer un gran esfuerzo para repetir el partido del sábado", dijo en alusión al empate del pasado sábado con el Spórting de Gijón (1-1) en el Anxo Carro.

En el Mirandés figuran el lucense Iago López y Sergio Carreira, dos laterales derechos que son del agrado del técnico del Lugo, quien reveló que intentó fichar al primero de ellos.

"Los dos me gustan. A Iago López intentamos incorporarlo pero no pudimos. Lo bueno es que si juega uno, no juega otro. De Sergio he podido disfrutarlo como entrenador, es capaz de dar asistencias y hacer goles. Iago es más mixto, quizás no llega tantas veces, pero lo hace con fuerza y talento y es buen defensor", analizó.

Albés indicó que su equipo no especulará pese a tener otra cita el próximo sábado ante la Ponferradina.

"No podemos parar. Somos un equipo que vive de la emoción, de nuestro espíritu. También tenemos nuestro nivel técnico, pero no entendemos de especular partidos", señaló.

Flores para el boliviano Cuéllar

Albés elogió al internacional boliviano Jaume Cuéllar, de quien dijo que "tiró la puerta abajo" en el último encuentro para formar parte de su alineación.

El extremo hispano-boliviano sustituyó al lesionado Gerard Valentín en los primeros minutos del partido del pasado fin de semana con el Sporting de Gijón (1-1), en el que fue incisivo en la banda derecha.

"Jaume tiró la puerta abajo para repetir", comentó el técnico sobre la situación en la banda derecha por la baja de Gerard Valentín.

Jaume Cuéllar ha participado en siete encuentros de su equipo esta temporada en LaLiga SmartBank, todos como suplente, y anotó un gol.

Albés lamentó, no obstante, la baja de Gerard Valentín, del que dijo que es un "jugador top de la Liga, no solo del Lugo", y afirmó que "perderlo, es duro".

El entrenador confirmó que el lateral que se reconvirtió a extremo en las últimas temporadas tiene una "microrrotura".

"Intentaremos que vuelva cuanto antes, pero marcarnos plazos en un futbolista de riesgo lesional alto es complicado", sostuvo el preparador gallego.