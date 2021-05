En directo ⚽ Empata Manu Barreiro de penalti (1-1)

¡Y otro penalti para el Lugo tras revisión en el VAR! Otra vez forzado por Chris Ramos solo tres minutos después de que Manu Barreiro empatase desde los once metros en el minuto 86 ► El compostelano lanzó con tranquilidad el penalti señalado a favor de Lugo en el minuto 84 ► El colegiado castigó un agarrón de Javi Jiménez a Chris Ramos dentro del área ► El Lugo no encontraba el camino del empate en una segunda parte en la que el VAR había anulado antes un penalti señalado a favor de los locales por una caída de Gerard Valentín en el área ► Un fallo defensivo del Lugo permitió al Mirandés adelantarse en el marcador en el minuto 39 ► Pablo Martínez se quedó solo ante Cantero tras un pase al espacio y no desaprovechó la ocasión