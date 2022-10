Manu Barreiro, duda ante el Mirandés por molestias

El delantero del Lugo Manu Barreiro está "entre algodones", según explicó su técnico, Hernán Pérez Cuesta, para el partido ante el Mirandés mañana en el estadio Ángel Carro (14.00 horas) por las molestias en la rodilla sufridas la semana pasada en el choque contra el Burgos (2-0).

"Manu ha estado entre algodones toda la semana, pero tiene un compromiso brutal con el club y va a hacer todo lo posible por estar. Queda una sesión y veremos cómo se encuentra, también la opinión del doctor y decidiremos", comentó Pérez en una conferencia de prensa previa al partido.

Barreiro fue titular en el triunfo ante el Burgos, y antes del descanso, tras un mal apoyo después de un salto por un balón dividido, se lesionó la rodilla.

Ese percance, inicialmente, no le apartó del terreno de juego, completó el primer tiempo con el equipo y regresó al césped tras el descanso con un vendaje en la pierna, pero, después de unos minutos en el campo, fue sustituido.

El Lugo también está pendiente de otro delantero, Joselu Moreno, que regresó al equipo en las últimas semanas para completar su proceso de recuperación de una grave lesión de rodilla.

El jugador andaluz aún no dispone de ficha federativa con el Lugo, pero podría conseguirla en las próximas semanas, cuando cuente con el alta médica.

Sobre el encuentro ante el Mirandés, último clasificado de Segunda División en estos momentos, el técnico asturiano aseguró que el equipo burgalés "merece máximo respeto porque tiene menos puntos de los que debería, aunque esperamos un estadio que apriete como el otro día ante el Burgos porque juntos lo conseguiremos".

Respecto al partido, al que el equipo rojiblanco llega tras superar al Burgos en una buena actuación colectiva, el técnico del Lugo comentó que "no importa el rival, son tres puntos y es verdad que es un partido muy importante y por ello queremos repetir sensaciones y victoria". En este sentido, más allá de las posibles fortalezas del Mirandés, Hernán Pérez apuntó que lo que le preocupa ahora mismo "es que estemos bien nosotros, eso es la clave, tenemos que estar seguros de lo que hacemos y ya hemos dado un paso con el primer resultado positivo, ahora queremos seguir avanzando puestos y jugando tranquilos".

Sobre la mejora defensiva demostrada ante el Burgos, Hernán Pérez Cuesta confirmó que el equipo trabaja "para dejar la portería a cero, se está sumando esfuerzo ahí y confiamos en el talento del equipo arriba" y comentó que "sabemos que vamos a generar y que si no encajamos, tenemos muchas opciones de ganar". Además, añadió que "queremos encontrar esa línea que nos reporte oxígeno, puntos, que nos permita seguir avanzando en la clasificación y nos dé tranquilidad", sostuvo.

Preguntado por posibles altas dentro de la plantilla, el asturiano manifestó su alegría por contar con Bruno Pirri y Álex Pérez en dinámica de grupo, aunque ambos se encuentran todavía fuera de ritmo. "Estamos muy contentos con ellos y con la actitud del grupo", dijo, antes de recordar que el "camino está claro y vamos a por ello".

Por último, Hernán Pérez Cuesta destacó el potencial ofensivo de Moctar El Hacen. "Tiene un talento innato para aparecer en situaciones de gol", celebró.

Técnico rival: "Solo tenemos el Lugo en la cabeza"

El entrenador del Mirandés, Joseba Etxeberría, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo "solo tiene el partido del Lugo en la cabeza", en relación con la mala dinámica de resultados que han instalado al club burgalés en la última plaza de Segunda División. "No nos podemos permitir pensar en nada más que en el duelo de este fin de semana".



Grupo "mentalizado"



Etxeberría aseguró que "he visto al grupo como quería verlo, mentalizado", pero también era autocrítico a la hora de avanzar lo que necesitarán no solo para ganar en Lugo, sino para corregir esos pequeños errores que se están repitiendo. "No vale solo con tener un buen nivel de juego. tenemos que ser mucho más meticulosos".



Un equipo "competitivo"



El técnico del Mirandés pidió ser este domingo un "equipo competitivo en todas las fases de juego".