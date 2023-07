Dos banderas. Dos estandartes. Dos símbolos para Lugo por toda España. Se trata del Durán Maquinaria Ensino y El Progreso, que este viernes rubricaron por un año más el convenio de colaboración entre las dos entidades, representadas por los presidentes en ambos casos, Manuel Durán y Blanca García Montenegro, respectivamente.

Tanto Durán como García Montenegro reconocieron el beneficio común para las citadas entidades desde hace ya varios años. "Para mí el convenio con el Ensino es sobre todo una satisfacción. El Ensino es el club de excelencia para el baloncesto femenino en Lugo. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Después de seis temporadas en la máxima categoría nacional, es un orgullo para nosotros llegar a un acuerdo con el Ensino", comentó la presidenta de El Progreso.

"Por mi parte tengo que decir lo mismo que la presidenta de El Progreso. En general el baloncesto femenino tiene menos tirón que el masculino. Por lo menos con El Progreso tenemos una visibilidad cada semana que para nosotros es fundamental. Sin visibilidad no hay patrocinadores, no hay socios, no hay nada. Por eso, para nosotros El Progreso es muy importante. Es una colaboración muy importante", reconoció Manuel Durán.

En el acto de la firma del convenio Manuel Durán quiso dar "una primicia" y señaló que está dispuesto a dar un paso al lado si otra directiva se anima a dirigir el Ensino a través de las elecciones, previstas para el comienzo del año 2024. "Va a haber elecciones este año (temporada 2023-24), y si alguien se anima esta directiva daría paso a otra. Es una primicia. Es un tema complicado porque habría que adelantar plazos pero insisto, si alguien se anima...", dijo Manuel Durán, quien añadió que "las elecciones podrían ser en febrero (de 2024). Para nosotros sería el sexto o séptimo año en el club y estamos ya muy vistos. Eso sí, siempre apoyaremos al Ensino pero por mi parte y por la del resto de la directiva si se puede dar paso a otra gente sería importante".

A este respecto, la presidenta de El Progreso explicó que "tiene mérito" seguir adelante en entidades deportivas como la del Ensino. «Tiene su mérito seguir cada año y llegar a las cotas que consigue el Ensino, también con la cantera, femenina y masculina", dijo Blanca García Montenegro, que destacó también la gran "implantación" que siempre ha tenido el baloncesto en Lugo.

Durán hizo un pequeño balance de su tiempo al frente del equipo. "No nos ha ido mal estos últimos años. Hemos jugado en Europa, hemos estado en los play off, en la Copa de la Reina... ganar hoy es complicado y para un equipo como el Ensino más, fundamentalmente porque hay un nivelazo increíble", concluyó.