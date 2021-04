El mal debut acecha a los entrenadores del Lugo

No siempre se cumplen las leyes no escritas del fútbol. Una de esas, la que reza "a entrenador nuevo, victoria segura", no se cumple en el Lugo que juega en Segunda División desde 2012. Tan solo en dos ocasiones este dicho fue realidad en un encuentro oficial de los rojiblancos, mientras en el resto de nuevos técnicos el primer encuentro acabó en empate o derrota. El último en probar el mal fario de los entrenadores novatos en el Lugo de la era Saqués fue Rubén Albés y su caída en Ponferrada por 2-0.

Solo Juanfran y Nafti lograron los tres puntos en su debut oficial en el banquillo lucense. El valenciano lo hizo en la jornada 37 de la temporada pasada ante el Numancia (3-1), mientras el de Toulouse ganó al Castellón (0-1) en la jornada 6 del presente curso.

Tras el paso de Quique Setién por el cuadro lucense, su sustituto, Luis Milla, comenzó su andadura con un 2-2 en el Carlos Tartiere ante el Oviedo en el comienzo de la 2015-2016. La dimisión del turolense situó en el banco a José Durán, quien debutó en la jornada 27 con una derrota en La Romareda ante el Zaragoza por 3-1.

La siguiente campaña la inició Luis César con un empate (2-2) en Tarragona ante el Nástic, mientras que Francisco, en la 2017-2018 igualó 0-0 ante el Reus en el Ángel Carro en su primer partido.

En la 2018-2019 Javi López comenzó su andadura perdiendo con el Málaga por 1-2. Monteagudo debutó con un 1-1 ante el Levante en Copa, mientras que en Liga dirigió su primer partido en la jornada 12 con un 0-0 ante el Reus. Eloy Jiménez suplió al de Valdeganga en la jornada 36 con una goleada en contra ante la UD Las Palmas (4-1).

El pasado curso, tras la salida de Jiménez en plena Navidad, llegó Curro Torres, quien perdió sus primeros dos compromisos ante el Almería (0-4) y el Rayo (1-0).

Esta temporada, tras Juanfran y Nafti, únicos capaces de romper el gafe, fue Luis César el que no ganó en su redebut tras el 0-0 ante el Fuenlabrada. El último en mantener los malos inicios de los técnicos fue Albés ante la Ponferradina (2-0).

"Sufrimos los goles por nuestros errores defensivos"

El defensa central del Lugo Frederico Venancio aseguró que la derrota ante la Ponferradina en El Toralín por 2-0 dejó "sensaciones jodidas" al equipo.

Así de rotundo se mostró el zaguero luso, crítico con el deficiente rendimiento defensivo, un mal ya endémico en el bloque lucense. "Fue un partido en el que defensivamente cometemos pocos errores, pero críticos", aseveró el portugués.

"Sufrimos goles por ellos. Nos fuimos jodidos por eso", añadió el zaguero, concienciado, como el resto del vestuario, de que "hasta el final todos los partidos son finales". "Vamos a intentarlo todos juntos. Como equipo, unidos, con mucha humildad y compromiso para cumplir el objetivo de la temporada", dijo.

CANTERO. El guardameta del Lugo explicó que los jugadores regresaron de El Toralín "jodidos por la derrota" que agrava la situación clasificatoria del conjunto lucense.

"Siempre hay que mirar cosas positivas y hay que valorar que el equipo empezó bien. Esa es la única línea con la que podemos sacar adelante los objetivos", declaró.

De cara al siguiente compromiso en casa, este viernes (21.00 horas, GolTV) ante el Zaragoza explicó que "será otra batalla". "En los partidos que quedan tenemos que darlo todo e ir a por todas", apuntó el meta del Lugo, que espera que el equipo "tenga acierto y sea determinante".