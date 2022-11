Bamforth: "Mrsic es perfecto para el Río Breogán"

El norteamericano Scott Bamforth recogió este martes el premio Jugador Estrella Galicia a mejor jugador del pasado mes de octubre del equipo celeste y reconoció que Veljko Mrsic es el "entrenador perfecto para el club y para nosotros, sabe motivarnos, siempre encuentra las palabras perfectas y se ha demostrado".

El Río Breogán visita este domingo la cancha del Granada, décimo clasificado, un equipo al que Bamforth ve muy similar al lucense. "Será un partido duro, juegan bien, rápido en transición, en ese sentido se parece mucho a nosotros, pero estamos preparados, estamos trabajando bien y ojalá llegar sanos para competir al máximo".

Preguntado por las cuatro victorias y tres derrotas que suma el equipo lucense, un balance que le permite ocupar la séptima plaza de la Liga Endesa, el norteamericano aseguró que "hemos trabajado muy bien como equipo" y reconoció que "quizá podíamos haber ganado un partido o dos más, pero si seguimos trabajando así seguro que llegarán más triunfos".

El escolta lidera al Río Breogán en anotación (15,4 puntos por partido, el octavo de la competición), pero apuntó que no se ve como una referencia del equipo en este sentido. "Trato de ser yo mismo, liderar desde mi mejor versión, mejorando cada año como cada uno de los diez que llevo como profesional. Me centro en eso, no busco ser el mejor del equipo, busco mi mejor versión y a través de ahí ayudar a mis compañeros".

Por último, Bamforth señaló que el mejor momento de la temporada fue la victoria en la primera jornada contra el Murcia a domicilio, "porque ganar fuera nos dio mucha confianza y recompensó el trabajo que habíamos hecho en pretemporada" y que la derrota en Badalona fue el peor hasta el momento, por el "bajón en la segunda parte y no poder remontar".