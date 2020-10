Estudiantes, Ensino, Sagrado Corazón o Maristas viven al día sin saber cómo va a ser la temporada del populoso baloncesto de base lucense. La Federación publicó este miércoles el protocolo definitivo para entrenamientos y partidos, una condición indispensable para que la Diputación abra las puertas de la instalación de referencia en la ciudad, el Anexo al Pazo dos Deportes, dos canchas (cuatro si juegan minis) que aglutinan más del 70 por ciento de la actividad y que actualmente solo usa Estudiantes senior, sin sitio en el Pazo.

Desde el área de Deportes del organismo provincial informaron este jueves de que la próxima semana se conocerá el calendario de uso del Anexo, lo que facilitará que los clubes y, después las familias, se hagan sus agendas para afrontar este difícil invierno. El pabellón se abrirá con las medidas de higiene obligadas, con limpieza de equipamientos y balones entre un entrenamiento y otro y con un máximo de 25 personas por cancha, es decir, solo podrán estar 50 personas dentro de esta instalación de dos pistas.

Los jugadores tendrán que usar la mascarilla obligatoria y la Federación dispuso protocolos diversos para entrenadores y jugadores, tanto para los entrenamientos como para los partidos. Los padres no podrán entrar.

El pabellón se abrirá con un máximo de 25 personas por cancha

A día 2 de octubre, el baloncesto de base lucense funciona al ralentí. Estudiantes, uno de los principales equipos, arrancó sus entrenamientos sin contacto utilizando canchas alternativas, como Frigsa y O Palomar, de titularidad municipal, o una pequeña cancha privada del centro deportivo Forus. Solo entrenan los equipos de niños de más de doce años, a partir de preinfantiles. Los pequeños aún no fueron convocados.

Ensino se buscó como cancha principal la del Seminario, un magnífico pabellón situado en el aparcamiento del mismo nombre, en el centro de Lugo (Salvador de Madariaga), pero que no se usa porque también es de titularidad privada y los propietarios cobran un precio por hora. Ensino, que al mismo tiempo tiene horas en Frigsa, ya entrena con niños y niñas con un calendario de varios días a la semana.

POLÉMICA. Estudiantes y Ensino suman más de 600 licencias de jugadores de base y están prácticamente a la par, después de que durante muchos años los colegiales tuvieran una posición dominante. Ensino es un club en crecimiento y sus categorías inferiores cada vez son más importantes. Los terceros en discordia son otros equipos como Maristas o Sagrado Corazón, también a la espera de los horarios del Anexo para empezar a funcionar.

Y la panacea que parecen ser los esperados horarios lo mismo se convierte en un problema. Hace un año, la polémica por el reparto de horas era tan agria que incluso hubo una protesta de padres de Estudiantes a las puertas de la Diputación por la reducción de horas en el Anexo para sus hijos.

El CB Burela lleva entrenando semanas y el Celtas se niega a arrancar

El baloncesto de base en A Mariña tiene dos caras bien diferentes en cuanto a la planificacion de la temporada del covid. Mientras el CB Burela lleva ya varias semanas entrenando con los equipos de la Liga Galega y empezará ahora con el resto y haciéndolo en horario de pabellón de otras temporadas, el CB Celtas no solo todavía no ha entrenado, sino que no está dispuesto a hacerlo al no convencerlo el protocolo federativo.



Inscritos

En el Celtas dejan claro que no se ha dado de baja a los equipos, pero "agora mesmo antepoñemos a seguridade dos rapaces porque non se sabe nin cando vai empezar a liga e o de adestrar con mascarilla non nos parece lóxico".



Ribadeo, Viveiro, Sarria

El Ría de Ribadeo empezó la pasada semana y Viveiro podría hacerlo en los proximos días, mientras que en Sarria llevan 15 días entrenando con normalidad todos los equipos de base, en el Novo Chanto, siguiendo las medidas sanitarias especificadas.