Fútbol en estado puro en las jornadas Burela Bonita organizadas por FutbolInlugo

Una sólida representación gallega y provincial inundó de fútbol en estado puro las primeras jornadas Burela Bonita, organizadas por FutbolInlugo, con el patrocinio del Concello de Burela y la colaboración de El Progreso, entre otras firmas.

La lista de invitados al programa de conferencias, que se desarrolló de forma presencial bajo las limitaciones impuestas por el covid y de forma online para numerosos aficionados, incluyó a 8 especialistas de diferentes apartados del fútbol, sobre todo entrenadores y preparadores de base, muchos de ellos exjugadores, como el exmeta Roberto, que militó varias temporadas en Primera División. Todos ellos impartieron una charla y dejaron diez minutos al final para responder a las preguntas de los aficionados, tanto en directo como online. Al final hubo una mesa redonda de debate para cerrar la jornada.

El encargado de abrir la cita fue el entrenador del Vilalbés, Simón Lamas, que desarrolló una ponencia sobre el proceso metodológico que sigue en el club chairego para la preparación de partidos en base al análisis del rival. Lamas explicó, sobre todo, el crecimiento que está experimentando la utilización del vídeo, "unha ferrramenta que xa é inseparable deste tipo de metodoloxía de preparación de encontros", señaló.

Dos expertos en el trabajo de base, Julián Castaño, alma máter del Polvorín y actual encargado de eventos del CD Lugo, y Adrián Loureda, excoordinador de base del club de la capital, explicaron los pilares para un modelo de formación que se sostiene en el tiempo, dejando frases como "o obxectivo ten que ser a mellora individual do futbolista, colocar ao rapaz no centro do proceso", o "competir non é ganar, ten que ser moito máis que iso".

Otro de los entrenadores que participaron fue Iago Iglesias, el héroe del banquillo en la vuelta del Compostela a Segunda División B, categoría en la que sigue dirigiendo a los santiagueses ahora. Iglesias expuso una conferencia sobre el ataque posicional, presión tras pérdida y la forma de combatir a los rivales en bloque bajo defensivo. "Cando se trata de superar a un bloque destas características non existen posicións, existen roles", dijo.

Dos jóvenes y prometedores preparadores de clubes de Primera Autonómica, Bruno Gómez y Juan Rodríguez, del Xove Lago y el Chantada, hablaron de la optimización de recursos no fútbol aficionado, dejando algunas conclusiones como "a ilusión de empezar un proxecto non se pode diluir nunca", señalaron.

La presencia femenina corrió a cargo de la entrenadora de Vitoria coruñés y exjugadora del Deportivo Abanca Cris Oreiro, encargada de abrir la tarde con una ponencia sobre el modelo de juego en el paso del filial al primer equipo y avanzó que "non tódolos contextos de xogo son iguales, o máis complicado é conseguir facer as cousas nun determinado momento", dijo.

El colofón lo puso Roberto Fernández, uno de los invitados estrella del simposio, que hizo una conferencia sobre la metodología de la preparación de porteros, señalando que los entrenadores de metas «deben adaptar su trabajo a los objetivos del entrenador principal».