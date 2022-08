Un balance más que positivo para el Breogán

El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, evaluó este viernes este inicio de pretemporada como "bueno" y señaló que los jugadores "están entrenado bien, dándolo todo en la pista de entrenamiento"; además de analizar el partido amistoso de mañana (19.00 horas) ante el Oporto, en la rueda de prensa que dio este viernes al final del entrenamiento.

"Estamos en el plan que marcamos antes de pretemporada y tenemos la suerte de tener sanos a todos los jugadores. Solo tenemos algún día jugadores tocados por golpes o molestias, pero todos disponibles y en dinámica", aspecto muy importante para el preparador croata, que sabe la importancia de tener profundidad de plantilla en un curso tan exigente como va a ser el actual.

Hollatz es el único jugador que no está en Lugo con sus compañeros debido a su convocatoria para la ventana con Alemania, y a una posible llamada para el Eurobásket que se juega en el mes de septiembre.

Sobre esto, Mrsic aclaró que "hablamos el otro día, antes de que se fuera a esta ventana. Parecía que Schroeder no iba a jugar este partido pero lo ha hecho, el estuvo en la convocatoria del equipo pero no jugó mucho, y aún no se sabe lo que va a pasar. No se sabe si van a ir con tres bases, o van a optar por un escolta polivalente".

A falta del base alemán, el entrenador tiene disponibles a los otros catorce jugadores, que, en principio, jugarán ante el Oporto: "Vamos a ver cómo llegamos, pero creo que si porque todos están entrenando bien y todos merecen jugar. Van a jugar todos seguro".

"El partido nos llega dos semanas después de empezar a entrenar, un poco temprano, pero está bien para ver donde estamos y que debemos mejorar. Hay muchas cosas normalmente que se pueden mejorar, y jugando partidos se va a ver mejor", explicó Mrsic, esperando a que el primer amistoso le muestre los puntos fuertes y débiles del equipo.

Sobre ese primer encuentro, el técnico breoganista es claro. "Queremos dar una buena impresión en el primer partido porque sabemos que están todas las entradas vendidas y el pabellón va a estar lleno de nuestra gente, y queremos darles una alegría. Es la primera vez que ven a estos jugadores juntos en la pista y queremos que la impresión sea buena, pero esto no es lo más importante ahora mismo", dijo.

Para la afición breoganista, Veljko Mrsic solo tiene buenas palabras: "Estamos muy contentos con ellos. Lo vimos el otro día en el entrenamiento cuando llegaron los cerca de 300 aficionados. Sabemos que quieren ver y apoyar a su equipo, esto no cambia y es nuestro gran sexto jugador, podemos decir".

Este primer partido ante el Oporto mañana será la oportunidad de que la afición y el equipo empiecen su relación, como pasó en el pasado curso.

El banquillo, como punto clave para el rendimiento del grupo

"El año pasado el más importante era el grupo que no jugaba todos los minutos. Al respecto de los titulares, sin el apoyo de estos jugadores de banquillo, que cada día entrenando parecía que jugaban 40 minutos, siempre con sonrisas entrenado, no sería posible lo conseguido".

Con esto abrió Veljko Mrsic su análisis de la plantilla del presente curso, hablando de jugadores con un rol que a veces no se valora lo suficiente, pero que es fundamental para el técnico croata, hasta el punto de calificarlos de indispensables y diciendo que el éxito pasa por tener el ambiente de la temporada pasada.

"Si conseguimos lo mismo este año vamos a tener una buena temporada", sentenció el técnico, que confía en su grupo de jugadores, en un año en que hay fondo de armario y calidad suficiente, con un quinteto y un banquillo de calidad.

La mayor dificultad de la plantilla será hacer grupo rápido en un equipo en el que solo tres jugadores repiten con respecto a la temporada pasada, con un equipo en el que varios jugadores no saben lo que es jugar en al ACB, e incluso en el baloncesto europeo, lo que puede suponer un reto para jugadores como Brajkovic, que viene directo de la NCAA. competición europea.

El Río Breogán tiene, además, el reto añadido de poder clasificarse para la Basketball Champions League (BCL), lo que apretaría aún más el calendario y haría aún más necesario que todos los jugadores estén al máximo nivel y se adapten a la perfección al equipo.

"En caso de clasificarnos para Europa, el calendario va a ser muy exigente, y vamos a llegar al debut ante el Murcia con una acumulación de partidos importante", aclaró el técnico, que prefiere ir poco a poco y no precipitarse pensado ya en el choque europeo.

El reto de clasificarse será un gran incentivo en la preparación del Río Breogán para la temporada, una temporada en la que se espera que las cosas salgan muy bien y que el equipo ilusione cada fin de semana.

Abonos: últimos días para renovar los asientos del Pazo

El próximo 4 de septiembre será el último día que los abonados de la pasada campaña tengan para renovar su asiento y seguir una temporada más en su asiento habitual animando al equipo lucense. La afición breoganista, que ya casi llega a los 3.000 abonados en esta campaña, se caracteriza por ser una de las mejores, sinó la mejor, de toda la ACB, llenando el Pazo en la totalidad de los partidos de la temporada.



Afición



Esta comunión entre la afición y el equipo es de sobras conocida en toda la península, siendo motivo de alago de entrenadores y jugadores rivales, así como de aficionados de otros conjuntos, que aplauden el compromiso y la garra de la afición lucense. También los jugadores que pasan por el Río Breogán, con casos recientes como Dzanan Musa, echan gran culpa de los éxitos del equipo a la grada. El jugador bosnio llegó y se fue como un héroe para la afición, a la que siempre mimó.



Entrenamiento



El pasado lunes, el equipo se entrenó con unos 300 aficionados apoyando al equipo y viendo por primera vez a los que serán sus jugadores esta temporada en un acto de compromiso con el equipo celeste.