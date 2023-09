La baja de Sisko obliga al Breogán a fichar otro base

Cambio de planes inesperado en la proyecto del Río Breogán 2023-24. Tito Díaz, director general del club celeste, anunció el miércoles que el base esloveno Zan Mark Sisko, de 26 años, pidió dejar la disciplina del club "por problemas personales". Incluso existe la posibilidad de que abandone la práctica del baloncesto. "Esto nos ha cogido por sorpresa, pero le brindamos todo nuestro apoyo para lo que necesite. Mientras ha estado aquí ha sido uno más de nuestra familia, y a los miembros de nuestra familia siempre les deseamos lo mejor. Así que, máximo respeto por sus motivos", añadió.

Tito Díaz manifestó que el club celeste ya se ha puesto a trabajar para buscarle un sustituto con el que afrontar la campaña: "El entrenador, el director de scout y yo mismo nos hemos puesto a la tarea de buscar otro base, el mejor que podamos y en el menor tiempo posible. Pero tampoco vamos a fichar por fichar", aseguró. "Queremos un buen jugador que nos aporte y que encaje también dentro de la idea y la filosofía de equipo de Veljko Mrsic", agregó el dirigente.

El director general del club ahondó en el posible repuesto del base esloveno, que recordó había recalado en el equipo con el rol de titular. Díaz aclaró que "buscamos un jugador que genere juego para el equipo, que sea capaz de anotar y, sobre todo, tenga capacidad de liderazgo". "Aunque nuestro líder, nuestro jugador franquicia, es el equipo. Estamos contentos de tener una plantilla larga para jugar dos competiciones", amplió Tito Díaz.

El directivo del club celeste reconoció que Mark Zan Sisko era uno de los baloncestistas era uno de los jugadores más caros de la plantilla. Al respecto aclaro: "el base renunció a su contrato. Hay que destacar la nobleza de Sisko en este sentido. Desde el punto de vista económico es una situación más favorable para el club que si se hubiese lesionado. En ese caso le tendríamos que seguir pagando a él y, al mismo tiempo, a su sustituto".

El director general de la entidad celeste hizo hincapié en que "esta semana va a ser complicado fichar a alguien porque coincide además en un momento dificilísimo. Mañana -por este jueves- marchamos a las siete de la mañana para Andorra y jugamos partido el viernes y el domingo. Pero, insisto, se hará cuanto antes", indicó.

Díaz no tuvo reparo en profundizar sobre el tema: "Ya hay algo avanzado, pero es una cuestión que nos sorprendió el miércoles -por el martes-. Aunque el Breogán es un equipo atractivo, porque además vamos a jugar dos competiciones, tenemos que tener en cuenta el momento de temporada en el que estamos, en el que la mayoría de los jugadores ya tienen equipo".

Unidad

Tito Díaz lamentó que el principio de temporada se esté complicando primero por las lesiones -Nakic, Agravanis y Sergi Quintela, los dos últimos ya recuperados y el primero de larga duración- y ahora por la marcha de Sisko. En este sentido, no dudó en pedir unión de todo el breoganismo: "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Hemos atravesado por momentos difíciles y en esos momentos lo mejor es estar unidos. El equipo es una piña y va a competir al máximo en estos dos partidos, no tenemos ninguna duda".

El directivo añadió: "los que estamos fuera debemos unirnos también. Es ahora cuando se ven las grandes aficiones y estoy seguro de que todos vamos a responder: los del despacho, los que juegan en el campo y la afición. Así sacaremos adelante esta ilusionante temporada, de la que esperamos todos mucho". "Pido también que el próximo domingo apoyemos a nuestros jugadores, que pueden estar más o menos acertados, pero se están dejando la piel en el campo", concluyó Tito Díaz.

Comunicado de Zan Mark Sisko

El base esloveno, a través de la página web del Río Breogán, emitió el siguiente comunicado agradeciendo el apoyo que le brindaron tanto el club celeste como la afición.

"Después de intentar durante algún tiempo volver a encaminar mi carrera por el camino correcto tras un año de ausencia, las cosas no salieron como esperaba y planeaba, así que tuve que tomar la difícil decisión de detener mi carrera en el baloncesto y abrir un nuevo capítulo en mi vida. Me gustaría agradecer a toda la gente del club, por todo el apoyo y la oportunidad que me brindaron. También me gustaría dar las gracias a todos los aficionados por el amor y el apoyo que me mostraron en este corto período de tiempo. Les deseo todo el mejor para el futuro".

"Nuestro jugador más importante es el equipo"

Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, valoró el miércoles la decisión de Sisko "Nos sorprendió a todos", dijo. Y añadió: "en nuestros planes era un jugador muy importante, con experiencia en Euroliga, pero nuestro jugador más importante es el equipo y tenemos que competir con lo que tenemos".

El técnico croata recordó que en el pasado el Breogán tuvo que afrontar también algunas bajas en su plantilla. "Durante estas dos últimas temporadas hemos estado en muchos momentos con jugadores importantes lesionados como Trae Bell-Haynes o Dzanan Musa, pero hemos respondido bien". "La ausencia de Sisko supone una oportunidad para que otros jugadores demuestren su calidad, como Sergio García, que está entrenando bien y siento que tiene mucha confianza", agregó.

Mrsic comentó que tipo de sustituto busca para Sisko. "Vamos a intentar buscar el mejor jugador posible en el mercado sin importar tanto sus características. Podría salir un base anotador o un buen director de juego", dijo.

El entrenador balcánico valoró a su rival del viernes (20.30) en el Poliesportiu del principado: "El Andorra es un equipo con mucha experiencia. Tienen muchos jugadores por encima de treinta años que ha participado muchos años en Europa. Ellos afrontan su primer partido en casa después de volver a la ACB e intentarán jugar bien, con ilusión y ganas. Saben la importancia que tiene ganar ente su público. A ver si esta presión puede jugar a nuestro favor". Sobre las claves del choque, Mrsic opinó: " Vamos a jugar cinco contra cinco a un ritmo lento, creo que podemos tener problemas. Intentaremos correr, pero con con cabeza. Tener un ritmo alto pero tomando buenas decisiones. Esto no es fácil, pero estamos en camino para mejoralo".

"Doy las gracias a los jugadores, que están respondiendo muy bien, entrenando muy bien y en una situación que no es fácil para ellos, ya que cada semana están cambiando de posiciones. Tenemo suna plantilla con mucho carácter y disponibilidad para jugar juntos", enfatizó el técnico balcánico.

Escudriñando la plantilla andorrana, el técnico celeste afirmó: "Tyson Perez —autor de 13 puntos y 10 rebotes ante el Bilbao en el primer partido de Liga— demostró que es un jugador con mucha experiencia, lo mismo que el base Rafa Luz. Han Fichado a jugadores de mucho nivel como Markel Starks, Andrew Goudelock y Stan Okoye y otros siguen del año pasado. Es una plantilla que se conoce bien. El Andorra ha apostado esta temporada por mantener la base que tan bien le funcionó el año pasado año pasado y fichar a cinco jugadores de calidad".

Veljko Mrsic anunció que el ala-pívot griego Dimitrios Agravanis ya está listo para jugar. "Se entrenó con el grupo, pero ha estado dos semanas de baja y físicamente no está en su mejor momento, pero ha trabajado bien y eso lo ayuda", declaró.

El técnico concluyó con un mensaje de optimismo para el breoganismo de cara al choque del viernes: " Hemos entrenado bien durante estos días y estamos preparados para ir a Andorra y jugar un buen partido".

El Murcia tumba al Baskonia

El Murcia derrotó el miércoles (88-76) a un Baskonia que en la anterior jornada se había impuesto en el Pazo dos Deportes al Breogán. El equipo local firmó un gran arranque de encuentro y consiguió una ventaja que supo administrar después. El 38-24 con el que se llegó al descanso fue una brecha demasiado grande para el cuadro vasco.

23 puntos

Markus Howard, verdugo del Breogán el pasado domingo, acabó el duelo con 23 puntos, después de una actuación en la que fue claramente de menos a más. En el último cuarto anotó 17 puntos, pero no bastaron a su equipo para conseguir el triunfo.

Okafor y Yusta tumban al Unicaja en Zaragoza

El Casademont Zaragoza derrotó (100-92) al Unicaja Málaga en un partido que tuvo dos protagonistas claros: Okafor y Yusta. El estadounidense aportó 18 puntos y 5 rebotes, mientras que el canterano del Real Madrid fue el máximo anotador del duelo con 20 puntos.

El Valencia se impone en la pista del Tenerife

Un parcial de 13-28 en el segundo cuarto resultó decisivo para que el Valencia se impusiera el miércoles en la pista del Lenovo Tenerife (86-94).