Sergio Vallejo presenta el coche con el que irá al Dakar

Ya era oficial desde el pasado día 3 de noviembre, pero este viernes llegó la presentación del vehículo con el que el piloto lucense Sergio Vallejo participará en el Dakar 2023, en lo que supone también su bautismo en esta competición.

Sergio Vallejo debutará en el Dakar a los mandos de un buggy T1, una unidad del Century CR.6 4x2 similar a la que sirve de base de los buggies del Astara Team con el que competirán este año Óscar Fuertes, Carlos Checa y Laia Sanz. Para su primera aventura en el Dakar, el hermano mayor de los Vallejo tendrá a su diestra al copiloto lucense Mario G. Tomé, un hombre de confianza absoluta para Sergio Vallejo y con el que ha estado trabajando ya en los últimos meses.

"Llevaremos el coche a verificar hasta Marsella al circuito Paul Ricard y lo llevaré personalmente junto a mi mecánico. Lo verificamos el próximo lunes por la mañana y ya nos volvemos. La idea es ir una semana a entrenar dunas a Marruecos y luego ya prepararse para la competición. Viajaremos el día 26 de diciembre, el 228 se prueba el coche y hacemos otra verificación. Luego empezamos con la prólogo el día 31 y ya a tirar hasta el día 14 de enero", comentó este viernes Sergio Vallejo al explicar los siguientes pasos a tomar hasta el inicio de la prueba.

El piloto lucense también explicó los motivos que le llevaron a vivir esta nueva experiencia. "Fue un poco de todo, por edad ya no me sentía muy cómodo en los rallyes de tanta velocidad, también cambian los tiempos con la gente más joven y era un paso natural. Tengo que agradecerle mucho a mi hermano Diego que me facilitó los contactos. Tenemos que adaptarnos a lo que podemos llegar, llevamos una furgoneta completa y para montar las tiendas de campaña", dijo.

El piloto lucense cuenta para esta aventura con buena parte de sus patrocinadores de siempre: Patatas Hijolusa. Leche Rio, OptiPro, Deewalt, Frisaqués, y también de estamentos oficiales: Xunta de Galicia, Deputación de Lugo, Xacobeo, Deporte Galego y Concello de Lugo.

En la presentación que tuvo lugar en la sede de Leche Río, estuvieron miembros del equipo de competición y también diversas autoridades como el delegado provincial de la Xunta, Javier Arias, el jefe provincial de deportes de la Xunta en Lugo, Manuel Cadramón; el concejal de deportes, Mauricio Repetto; el diputado provincial de deportes, Efrén Vázquez; y el teniente alcalde, Rubén Arroxo. Todo en un acto que sirvió para acompañar al lucense Sergio Vallejo en una aventura en la que el objetivo principal es terminar la prueba y vivir también una experiencia espectacular en una prueba que no deja indiferente a nadie.