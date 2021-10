Aurelio Rodríguez y Na Ebi Obi, juventud para el nuevo Emevé

El Arenal Emevé presentó este lunes a Aurelio Rodríguez y Na Ebi Obi, dos jóvenes centrales llamados a reforzar a sus dos equipos de Superliga masculina y femenina a lo largo de esta temporada y durante los próximos años. El acto, celebrado en Active Seguros, uno de los patrocinadores del club, contó con la presencia de Bibí Bouza, presidenta de la entidad deportiva, y de Mar Lopez, responsable comercial en la provincia de la empresa que ayer acogió el acto con los dos nuevos jugadores del cuadro de voleibol lucense.

Aurelio Rodríguez es un joven central cántabro formado en el Textil Santanderina, equipo en el que debutó en la temporada 2016-17 pese a su juventud –tiene 20 años y mide 1,93 metros–. Allí fue quemando etapas hasta que salió cedido al Extremadura Cáceres, equipo de la Superliga 2, donde ganó experiencia antes de regresar a su club de formación. Este verano recibió la llamada del Arenal Emevé y el central español no dudó en incorporarse al ilusionante proyecto lucense.

"Estoy contento por estar en Superliga 1 y hacerlo en un club como este, que da tantas oportunidades a jóvenes como yo. Mi idea es llevar al máximo el desarrollo de mi potencial y darlo todo por el club para conseguir la permanencia primero, y después, si podemos, otros objetivos como el play off o la Copa del Rey", dijo un ambicioso Aurelio Rodríguez. "Todo dependerá de los enfrentamientos contra rivales directos", concluyó.

El acto sirvió también para presentar a la canaria Na Ebi Obi, una de las jugadoras más codiciadas de la Superliga 2 y que llega procedente del Arona Tenerife Sur. "Me sorprendió que me llamara el Emevé, pero vengo con intención de aprender mucho. Sé que los entrenadores me van a aportar mucho y espero dar lo mejor de mí a lo largo de la temporada para que el equipo se quede entre los seis primeros de la Superliga", dijo la también central, de 22 años.

A pesar de su corta trayectoria, Na Ebi Obi cuenta con un campeonato en la Superliga 2 en la temporada 2016-17, una medalla de plata en la Copa Princesa, ese mismo año con el propio Arona Tenerife Sur.