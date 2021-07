Paula Piñón: "Aún no asimilo del todo el haber ganado el Nacional, pasó y ya está"

ESTRELLA EN CIERNES. La joven lucense del Club Atletismo Celta de Vigo, Paula Piñón, se hizo con el oro tras ganar el campeonato nacional sub-20 de lanzamiento de jabalina celebrado en Monzón (Huesca). A su corta edad ya muestra ambición por conseguir nuevos éxitos y se consagra como una de las grandes atletas gallegas de futuro.

¿Cómo se presentaría para quien no la conozca?

Soy Paula Piñón, soy de Lugo y vivo en Lugo. Tengo 17 años pero cumplo 18 en agosto, en mes y medio casi. Estoy practicando atletismo en el club femenino Celta Atletismo, en el que ya llevo 3 años, pero en el atletismo comencé en benjamines con 9-10 años.

¿Qué significó para usted ser campeona nacional Sub-20?

Pues ahora mismo aún no lo asimilo del todo, pasó y ya está; pero no, a ver... Súper contenta después de todo el año que llevamos, entre el curso y todos los entrenamientos, viajando entre A Coruña y Lugo para entrenar, todo el trabajo y de pasar por momentos malos. Pues hombre... es muy satisfactorio conseguirlo.

Su marca fue de 46,62 metros. ¿Se ve capaz de superarla?

Sí, entrenando yo creo que sí, de sobra.

¿Le resultó difícil competir durante este año de pandemia?

No, más que competir, lo difícil fue entrenar, porque durante todo el año tuvimos muchas restricciones para poder trabajar, y aún las sigue habiendo. Para competir aún hay buena organización, pero lo que si que igual nos falta es el público, aún no dejan pasar a nadie.

Dijo que lleva desde los 10 años en el atletismo ¿Empezó en algún equipo de Lugo?

Sí, empecé en el Franciscanos con Manuel Hurtado, Carlos Pena y Fosco; también pasé por el Lugo Running con Peña, y antes de venirme al Celta, estuve en Friol con Felipe Barata. Ahora, hace tres años que estoy en el Celta ya.

¿Por qué optó por ir al Celta, veía más posibilidades allí?

Pues sí, la verdad es que sí. Estaba a buen nivel y desde el Celta se interesaron por mí, y claro... el Celta Atletismo está en Primera División, tanto con el club femenino como con el masculino. Era una oportunidad para seguir compitiendo, y así tener más posibilidades de seguir mejorando.

¿Cómo ve la situación de los clubes de Lugo y de los atletas lucenses?

Pues a ver... aquí en Lugo tenemos muchos atletas muy buenos, sobre todo en la cantera. Entre los jóvenes de mi edad, e incluso más pequeños, hay gente con mucho nivel. Se me vienen nombres como el de Lucía Sánchez, subcampeona de España en combinadas o Xela Martínez, con récords de España en varias pruebas de fondo. Aquí en Lugo hay varios equipos como son la Escuela Atlética o el Lucus, pero estos equipos aún no están en ligas nacionales, algo que lleva a que cuando a algún atleta se le da la oportunidad de irse a competir a un equipo de fuera, fiche por ellos, como es mi caso. Estando en algún equipo de Lugo no puedes competir en ligas nacionales.

¿Cree que se podría revertir esta situación?

Lo ideal sería impulsar a los atletas lucenses y a los clubes de la ciudad. Ya que a veces parece que desde el Concello se hace lo contrario, se penaliza a los atletas que estamos en equipos de fuera, privándonos de subvenciones y ayudas. En mi caso no tengo ayuda alguna del Concello porque no estoy en un equipo de Lugo, pero claro... Porque no me queda otra que estar en un club de fuera si quiero competir en categorías más altas.

Aparte de lanzamiento de jabalina. ¿Practica otra modalidad?

Pues ahora mismo hago jabalina, y a veces lanzamiento de disco y peso, cuando coincide, en pista cubierta sobre todo. Aunque estoy centrada en el lanzamiento de jabalina.

¿Por qué esa preferencia por el lanzamiento de jabalina?

Pues la verdad no lo sé muy bien (ríe), pero ya desde pequeña me decían mis padres que siempre que iba a muchos sitios, andaba lanzando y jugando con palos y piedras (ríe). De pequeña, cuando empecé en esto del atletismo hacía un poco de todo, pero lo que más me gustaba eran los lanzamientos, y la jabalina es la disciplina que más me gusta de todas.

¿Tiene ya previsto otras competiciones que vaya a disputar?

Contaba con que esta competición fuese la última de la temporada, ahora en verano, pero el fin de semana que viene es el Gallego absoluto e iré a ver qué sale. Más adelante no sé si habrá alguna competición más o algún encuentro, pero en principio el campeonato de España fue la más importante hasta ahora.

¿Meta prevista o nuevos retos que tenga en mente?

Metas como tal aún no, sigo asimilando lo del campeonato nacional, mi principal objetivo hasta hace nada era ir al nacional, hacerlo lo mejor posible, y mejorar marca. Y fue lo que hice. A ver... A mí me gustaría que si hay algún encuentro internacional o algo, me seleccionasen. Pero ahora mismo estoy centrada en pasar bien el verano y luego para la temporada que viene, que estaré estudiando en A Coruña, ya podré entrenar todos los días bien e ir mejorando marca y aprendiendo.

¿Ha tenido o tiene algún referente?

Como referencia por así decirlo me gusta mucho fijarme en la gente que practica lanzamiento, porque siempre puedes sacar cosas de todos. Yo sobre todo en mis compañeras, Ivana y Menchu, que también hacen jabalina y son ya también muy buenas. Me gusta fijarme en ellas y aprender.