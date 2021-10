Un arsenal al que vigilar, una ofensiva que el Lugo debe anular para optar a sumar este sábado (18.15 horas) ante un rival, el Spórting, que cuenta con varios de los mejores jugadores de ataque de Segunda División. Con Uros Djudjevic como mascarón de proa, también brillan futbolistas como Aitor García, el exrojiblanco José Luis Puma Rodríguez o Fran Villalba, quienes destacan en la plantilla que dirige David Gallego.

Djurdjevic es la joya de la corona gijonesa. El serbio es un punta muy completo. Es capaz de recibir de cara y funcionar como punta boya así como de romper al espacio en balones lanzados desde la medular o rematar en área pequeña.

Djurdjevic es el jugador que más disparos realiza de Segunda División

El balcánico, que suma cinco tantos esta temporada, es el jugador que más disparos realiza en la categoría de plata (33). El ariete destaca por su capacidad para decidir dentro del área, ya que es el tercer jugador con más goles cerca del portero, con cinco, solo superado por Rubén Castro y Sadiq.

"Djurdjevic, además de ser uno de los mejores delanteros de Segunda es uno de los más pesados, en el sentido bueno de la palabra. No para nunca de correr, siempre está rompiendo al espacio, viene de cara, sabe que cuando no tiene la pelota ciertos jugadores, como Fran Villalba, pueden meterle balones a la espalda", afirma el defensa del Lugo Eduard Campabadal. "Siempre está amenazando a la defensa y eso hace que el equipo se haga largo y eso es lo que nosotros no queremos. Me parece un punta espectacular, pero confío en nuestra defensa", añadió el lateral derecho rojiblanco.

El 'Puma' Rodríguez y Aitor García generan peligro en el Spórting

Pero el ataque asturiano no solo cuenta con Djurdjevic como referencia ofensiva. En su ataque también aparece la potencia del Puma Rodríguez por la izquierda o la libertad con la que cuenta Aitor García para romper las defensas gracias a su desequilibrio y su buen regate. "El Puma es un jugador que cuando está metido mentalmente es diferencial. Tiene muy buena zurda, buen golpeo, buenos desmarques, uno contra uno, rápido, potente...", observa Campabadal.

Junto con este trío de ataque, el Spórting tiene a futbolistas capaces de acelerar el juego, romper líneas o filtrar balones, como es el caso de Fran Villalba, quien lidera la categoría de plata en pases decisivos con 27.