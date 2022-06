El Club Deportivo Lugo, a la espera de anunciar oficialmente el nuevo entrenador y la composición de la dirección deportiva, tiene determinadas posiciones en el terreno que empiezan a ser prioritarias de cara a la confección de la plantilla para la próxima campaña en Segunda División.

Una de las posiciones más relevantes tiene que ver con la delantera y es que llama la atención que en este momento el club rojiblanco no cuenta con ningún ariete en nómina para la campaña 2022-23. Tanto Manu Barreiro como Carrillo terminan contrato con el equipo rojiblanco el día 30 de este mes; mientras que Joselu finaliza cesión y está en proceso de recuperación de una lesión.

Si hay otros puestos en los que el Lugo tiene ya piezas concretas con jugadores que tienen contrato en vigor, para el ataque va a tomar un año más buscar en el mercado porque todo apunta a que Joselu no estará en el equipo, Carrillo contará con ofertas después de la buena temporada que ha realizado y unos números excelentes, con lo que no sería fácil concretar su continuidad. En cambio, el caso más sencillo puede ser el de Manu Barreiro.

El delantero gallego ofreció un buen rendimiento la temporada pasada y la marcha de varios jugadores experimentados de la plantilla lo coloca como una pieza importante, no solo a nivel de rendimiento sino como clave en lo que sería la gestión del vestuario y la capitanía. Jugadores como Barreiro o Campabadal apuntan a nombres importantes en esa transición después de la salida de Pita, Seoane e Iriome.

Si parece que la continuidad de Barreiro podría ser un hecho, pero todavía no hay oficialidad por parte de la entidad; en el caso de los delanteros el hecho de no tener cerrado un entrenador para la próxima campaña también hace que las negociaciones depende del perfil de jugador que desee este técnico y también de su sistema de juego. Evidentemente, las necesidades no serían las mismas si el técnico que llegue al Lugo le gusta jugador con dos arietes que si utiliza uno solo o si le gusta especialmente cubrir la posición con un falso nueve.

Esta cuestión también va a determinar por dónde se pueden mover las necesidades del equipo, si hay que lanzarse al mercado para buscar un delantero que complementaría a Manu Barreiro; si será necesario traer a dos jugadores nuevos o también el papel que puedan desempeñar jugadores del filial como Antonetti.

En definitiva, si los extremos es un puesto en el que el CD Lugo no tiene un especial quebradero de cabeza, pasa lo contrario en la de los arietes. Ahí nadie tiene asegurada la continuidad, aunque parece que Manu Barreiro seguirá, pero lógicamente habrá que negociar con él una renovación del mismo.