Asumiendo el sufrimiento con una plantilla "competitiva e ilusionante"

El Río Breogán tendrá un estreno en la Liga Endesa realmente complicado. Empezará el próximo sábado (18.00 horas en el Pazo), recibiendo al tercer clasificado de la pasada temporada el Lenovo Tenerife y en la semana siguiente afrontará una doble salida a Burgos y a Barcelona.

El director general del club lucense, Tito Díaz, realizó este martes un balance de la pretemporada y se refirió también a las expectativas en cuanto al retorno a la ACB. "El equipo seguro que va a necesitar tiempo. El inicio va a ser difícil, tenemos ocho jugadores que debutan en la liga,un entrenador nuevo y calenciario complicado en las primeras jornadas. Tenemos un inicio terrible", dijo el dirigente. De todas formas, Tito Díaz hizo hincapié en que en el equipo breoganista "se ha iniciado un buen trabajo y vamos a afrontar este inicio juntos", señalando, además, que empezar en el Pazo "es un valor añadido para nosotros. En el Pazo es donde tenemos que hacernos fuertes y ahí, en la fuerza de la afición, sí somos grandes, sí estamos al máximo nivel".

Con respecto a lo que fue la pretemporada, Díaz la considera normal "fue como todas. Se trata de conjuntar el equipo, de hacer pruebas y de ganar y perder partidos", también añadió que en la fase de preparación lo fundamental estaba en "conjuntar al equipo con mucha gente nueva y debutante y que tienen que adaptarse a la liga. Se ha visto que los jugadores que han venido tienen mucha calidad y que los que vienen de LEB se están adaptando perfectamente".

Tito habló también de que la fase de preparación, Tito Díaz insiste en que ha servido para que el equipo "entienda que cuando no estemos al cien por ciento no vamos a tener posibilidad de ganar y que en alguno que lo estemos podemos perder también. Somos un equipo pequeño en esta Liga y nuestro objetivo va a ser ganar uno de cada tres partidos. Tenemos que saber que nos vamos a mover en el alambre, que estaremos peleando por no bajar".

Aún siendo importante el aspecto deportivo, el director general destacó que lo fundamental "es el plan de viabilidad, el Río Breogán tiene que ser viable en ACB pero también en caso de descenso". En este sentido explicó que del presupuesto de esta campaña que es de 2.750.000 euros, el mínimo de la ACB, 250.000 euros están destinados al plan de viabilidad".

Tito Díaz se mostró "muy satisfecho" por el trabajo realizado para que Lugo pueda disfrutar de la ACB. "Logramos el ascenso el 20 de junio y el 10 de julio estábamos en la presentación de la Liga Endesa. En 20 días tuvimos que reunir el dinero para el pago del valor de participación (480.000 euros más Iva), algo que debemos a nuestros principales accionistas y después conseguir reunir el presupuesto". "La confección de la plantilla la empezamos más tarde que el resto. Fuimos por un entrenador que aceptara el reto, sabiendo que seguían seis jugadores con contrato garantizado. Poder tener a jugadores que necesitábamos para ascender, conllevaba que tuvieran contrato gararantizado en ACB".