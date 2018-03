Así será la nueva 'academia' del CD Lugo en San Fiz

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, el concelleiro de Deportes, Miguel Fernández, y o presidente do CD Lugo, Tino Saqués, desgranaron este viernes el acuerdo de colaboración por el que la administración municipal le cederá club 1,5 hectáreas en San Fiz para que el club construya dos nuevos campos de entrenamiento y unas instalaciones auxiliares.

En esta "vila deportiva" se centralizarán las actividades de los más de 300 jugadores de sus categorías de base.

Los terrenos tienen la calificación urbanística de equipamiento deportivo y la cesión, aún por deteminar, tendrá un tope de 50 años.

Méndez destacó que el acuerdo es fruto de la "estreita" colaboración del Concello con el Lugo y de su "apoio" al deporte.

Al acto asistieron los capitanes del Lugo, jugadores históricos y representantes de la cantera. Tino Saqués reveló los pasos a seguir en la construción de los dos campos: "Desde xa, que temos firmado o convenio, poñémonos a traballar no desenvolvemento do proxecto. Despois sacar licencias e executar a primeira fase, que será o campo grande, para pouco a pouco ver, nas posibilidades que poidamos, que fases somos capaces de levar adiante. A nosa idea é que este ano, sexa setembro ou outubro, poidamos contar xa co primeiro campo en disposición do filial e o división de honra para que poidan desenvolver a súa actividade".