Así será la fiesta del Breogán

Lugo recibirá este lunes a los héroes del ascenso. El Pazo abrirá sus puertas a las 16.45 horas para que la afición muestre su cariño a los jugadores del Río Breogán que este domingo culminaron en Granada el ascenso a la Liga ACB.

Para poder acceder al recinto habrá control de temperatura e higienización de manos y se tendrá que guardar la distancia de seguridad además de llevar mascarilla de forma obligatoria.

El acceso estará limitad a 1.500 personas, según informó el Breogán. Esta previsto que los jugadores lleguen al Pazo a las 17.15 horas.

Después, la plantilla de desplazará hasta el Ayuntamiento de Lugo, donde será recibida de forma oficial. Según ha informado el gobierno local, la recepción oficial tendrá lugar a partir de las 19.30 horas.

El equipo será recibido por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, "en nombre de toda la ciudadanía lucense", a la que se "invita a asistir", dado que el equipo saldrá a saludar a la afición que se congregue en la Praza Maior desde el balcón de la casa consistorial.

Hoxe luns 16:45h as portas do Pazo abriranse para que os seareiros reciban ao Río Breogán que chegará pasadas as 17:15h. Haberá control de temperatura, hixienización de mans, distancia e é obrigatorio uso de máscara. O acceso estará limitado a 1500 personas. pic.twitter.com/AM2PPrwD7I