Así se pronuncian los nombres de los jugadores del Breo

La pronunciación de los nombres de personas procedentes de otros países suele ser un asunto al que, normalmente, cada uno aporta su toque personal. En la mayoría de los casos, la lectura y la escritura del mismo no se corresponden, lo que trae consigo errores en la dicción que provocan que el nombre varíe por completo.

Esta circunstancia es muy habitual en el plano deportivo ya que es una disciplinan en la que abundan los profesionales llegados de otras regiones. Es el caso del Río Breogán, quién ha querido anticiparse a los posibles errores publicando una grabación de voz en la que ocho jugadores y el entrenador nos enseñan cómo se pronuncia su nombre correctamente.

Por se na charla de hoxe sobre o Breo na hora do @Cafescandelas no traballo queres falar con propiedade, neste enlace están os nomes dalgúns dos membros do Río Breogán pronunciados por eles mesmos 😉 https://t.co/PVfPYKolJn pic.twitter.com/dSsjtj4w5h