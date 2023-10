Así se fraguó el fichaje de Conner Frankamp por el Río Breogán

Tito Díaz no oculta su satisfacción por las contratación hasta final del temporada del base Conner Frankamp. Al respecto, el mandatario breoganista explicó que "para nosotros es un muy buen fichaje. Es el perfil de jugador perfecto que estábamos buscando: un baloncestista con experiencia en la Liga Endesa, con capacidad de liderazgo, de asumir galones". "Además —añadió el director general del Río Breogán— sus características de juego nos vienen bien, porque es un anotador, un jugador que genera y capaz de asumir los ultimos tiros".

Conner Frankamp, que pasará reconocimiento médico este jueves, ciertamente arribará al Breogán avalado por unos números excelentes. Allá por donde ha ido, el estadounidense con pasaporte georgiano ha demostrado que se trata de un gran artillero y poseedor de un excelente tiro exterior. En la temporada 2019-20 fue el máximo anotador de la Liga griega. Una campaña después, en la ACB, promedió 15,7 puntos, 2,2 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro, con un nada desdeñable 36,6% de acierto desde la línea de tres puntos.

A sus 28 años tiene calidad, manejo y experiencia al máximo nivel, como corroboró en las filas del Zenit San Petersburgo ruso, en donde jugó 17 partidos en la Euroliga, firmando un promedio de 7,8 puntos y 1,4 asistencias por choque.

El fichaje

Tito Díaz explicó cómo se había producido la contratación de Frankamp: "Nosotros teníamos el contrato de Sisko, porque este renunció a él cuando se fue, y con ese dinero fuimos al mercado. Frankamp era unos de los jugadores que nos interesaban, pero en principio su cotización era demasiado alta". "Pasados unos días —continuó explicando— nos llamaron de su agencia diciéndonos que el jugador podía estar interesado; le gustaba la idea de jugar en el Breogán y en Europa. Si bien nuestra oferta no se ajustaba al caché que él suele tener, finalmente llegamos a un acuerdo. A partir de ahí, las condiciones del contrato, la letra pequeña, nosotros nunca las hacemos públicas".

Los 20.000 euros de Murcia

El directivo del conjunto celeste aclaró que "lo que puedo decir es que yo nunca dije que no le fuéramos a pagar a Murcia. De hecho, Breogán y Ucam no hablaron nunca entre clubes para el fichaje del jugador. No pagamos un euro más que el del contrato de Zan Sisko. Lo que dije es que teníamos el dinero del base esloveno y que cómo se usara ese dinero a nosotros nos daba igual. Si 20.000 euros son para Murcia, el resto irán para el jugador".

"Estamos muy contentos de que Frankamp hubiese decidido finalmente bajar su caché para estar con nosotros. Es un jugador de un nivel muy alto". sentenció Díaz.