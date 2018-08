Asfalto, arena y agua para el Tour Mariña 2018

El circuito Tour Mariña, que organizan Championchipnorte y El Progreso, vivirá el domingo un momento especial con la quinta prueba, que se celebrará en Barreiros con la disputa de la sexta edición de la Benquerencia Terra Mar. Las especiales condiciones de la competición, con tramos de arena y asfalto, hacen que sea una de las más atractivas y también de las que cuentan con mayor participación, ya que se espera que se pueda llegar a los 400 participantes entre la competición absoluta y las carreras de base. Esta actividad está organizada conjuntamente por el Centro de Instrucción y Recreo de Benquerencia y el Concello de Barreiros.

La organización distribuirá a los participantes en 14 categorías, seis para las carreras de base y ocho para la absoluta, a la hora de repartir los premios. En las pruebas de base habrá pitufos (2013 y posteriores), prebenjamines (2011-12), benjamines (2009-10), alevines (2007-08), infantiles (2005-06) y cadetes (2003-04). Las distancias oscilarán entre los 100 metros de los pitufos y los 2.550 metros de los cadetes, con distancias intermedias de 350 metros para los prebenjamines, 850 para los benjamines y 1.700 para los alevines e infantiles. Las pruebas arrancarán a las 16,30 horas y la última salida, la de cadetes, tendrá lugar a las 17,10 horas.

Non hai límite de inscritos, agardamos que se superen os mellores rexistros xa que nos últimos días sempre se apunta moita xente

La prueba absoluta partirá desde la playa de Fontela, a las 17,40 horas, con un recorrido idéntico para todas las categorías de mayores, desde juveniles hasta veteranos D, pasando también por los júniors, promesas, séniors, veteranos A, veteranos B y veteranos C, tanto masculinos como femeninos. La distancia a recorrer será de 7,300 metros, de los cuales 5,750 serán por asfalto y 1,250 de arena. Además, habrá 300 metros por la orilla del agua, lo que aumenta la dificultad para los participantes.

Los tres primeros de cada categoría de menores recibirán una medalla salvo los pitufos, ya que su carrera no será competitiva. Los premios de la prueba absoluta son también uno de los atractivos de la carrera, ya que el campeón y campeona absoluta recibirán un trofeo artesanal inédito y un fin de semana en el Hotel Balcón, en San Bartolo, además de un reloj de diseño. Además, los tres primeros de cada categoría recibirán un trofeo artesanal inédito y el mejor atleta del municipio de Barreiros también recogerá otro trofeo. La organización prevé también destinar otros premios sorpresa para los participantes.

O compoñente turístico sempre é importante e máis tendo en conta que Barreiros é un sitio de moito veraneo

INSCRIPICIÓN. El ritmo de las inscripciones es espectacular, con casi 250 atletas ya apuntados a falta todavía de los dos últimos días para el cierre. El mayor número de inscritos está en la competición absoluta, con 112, pero el número de participantes en todas las demás pruebas también es considerable. A Pepe Cadramón, presidente del Centro de Instrucción y Recreo, no le cabe ninguna duda de que se batirá el récord de inscripción. "O maior número de atletas que tivemos nunha edición anterior foi de 325, pero estamos convencidos de que imos superar esa cifra con claridade. Hai que ter en conta que os últimos días sempre son os que máis inscrición teñen, así que estamos falando dunha cifra moi importante", aseguró el responsable de la organización, que no se pone ningún límite. "Temos infraestrutura suficiente para que se apunte canta xente queira, non hai ningún tipo de problema en ese aspecto".

Cadramón considera que el cambio de fecha y la pertenencia al Tour A Mariña son también razones de peso para explicar el éxito de la inscripción. "Antes era en setembro, que non hai tanta xente en Barreiros coma en agosto; estamos falando dun dos domingos con máis visitantes do ano e, ademais, os atletas que están ben clasificados no Tour Mariña teñen razóns importantes para participar, o que tamén significa máis atletas; será sen dúbida unha edición moi especial", afirmó el organizador, que además destaca el componente turístico de la prueba: "Barreiros xa é un tradicional destino vacacional, pero ademais pensamos que vai vir moita xente que non veu anteriormente".

Palmarés

Iván Raña y Adrián Ben, entre los ganadores en años anteriores

La lista de ganadores de anteriores ediciones de la Benquerencia Terra Mar tiene algunos nombres míticos, como Iván Raña, excampeón del mundo de triatlón, que se impuso en el año 2015, pero también algún mariñano que ahora tiene carácter universal, como Adrián Ben. El vivariense venció en la edición de 2017. El último ganador fue el también vivariense Alejandro Paleo, que se impuso el año pasado.

Clasificación Tour Mariña

Jesús Gabino, del Club Atletismo Lourenzá, es el líder masculino del circuito Tour Mariña, mientras que la pontenovesa Ana Belén González Margaride ocupa la primera posición femenina.