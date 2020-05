Atlético Escairón y Santaballés: dos ascensos sin celebración en el césped

Ascensos sin celebración sobre el césped pero que son el mismo premio al trabajo de una temporada que no pudo acabarse. El Santaballés y el Atlético Escairón habría preferido que su promoción a la Autonómica Preferente no fuera especial, que hubiera sido con botellas de champán y no a través de una comunicación telemática. Pero, a fin de cuentas, ambos equipos jugarán una categoría más arriba la próxima campaña.

"A ninguén lle gusta ascender así, o ascenso ideal é sobre o campo", reconoció el entrenador del CD Santaballés, Dani Moirón, quien no quiso "quitarlle mérito ao ascenso nin ao grupo de rapaces que leva moitos anos xogando xuntos".

"Respectamos a decisión que tomou a federación, igual que se fora doutra forma, pero fomos un equipo moi regular toda a temporada, que foi campeón de inverno e que estivo dez xornadas consecutivas en postos de ascenso. É un mérito para unha parroquia como Santaballa, de 500 habitantes", aseguró Moirón.

"Lo vivimos de lejos y separados porque la pandemia lo paró todo y no lo puedes disfrutar de la misma manera. Es algo distinto, pero es un premio a todo el trabajo que realizó la plantilla durante la temporada, la clasificación estaba muy asentada y lo teníamos en nuestro mano", indicó Javier Montoto, técnico del Escairón.

Pese a haber rondado el cambio de categoría en las últimas temporadas, el objetivo principal para la presente campaña no era subir en el Santaballés. "O obxectivo sempre foi salvarnos o antes posible e logo quedar o máis arriba que se podía. Ata que non se certificara matemáticamente a permanencia, non se falaba doutra cousa no vestiario. Despois víase como unha posibilidade, e ao final foi este ano, para poñerlle a guinda a un proxecto a largo plazo", aseguró Moirón.

"La idea era hacer un equipo con gente de casa y hacer el mejor papel posible. Siempre iniciamos la campaña viendo cuáles podían ser las posibilidades, las cosas fueron bastante bien y fuimos creciendo. Al final de la primera vuelta ya vimos que podíamos competir con cualquiera", dijo Montoto, quien prefiere ser "cauto" y ver las "ideas y recursos" del club para seguir como entrenador en Preferente.

Jesús Naseiro: "Esto é traballo de moita xente e moitos anos"

El presidente del CD Santaballés, Jesús Naseiro, destacó principalmente el trabajo y esfuerzo de todo el equipo y el club, una "familia humilde" que representará a una parroquia de Vilalba en Preferente. "Esto é un traballo de moitos anos, de moita xente. Seguiremos traballando e pelexando con humildade e ilusión", dijo.



TRAYECTORIA. Naseiro vivió dos de los cuatro ascensos a Preferente como directivo y este es el primero como presidente, puesto que ocupa desde 2013. "Collín o club en Segunda Autonómica e o segundo ano subimos a Primeira, grazas ao traballo a nivel directivo e duns grandes adestradores", afirmó.