El atleta lucense Antonio Fernández, de 51 años de edad, participó entre el día 27 y el 29 del pasado mes de agosto en el Ultra Trail del Mont Blanc, una de las carreras de trail running más exigentes del planeta, con 170 kilómetros de longitud y un desnivel, tanto negativo como positivo, de 10.000 metros. Los atletas tuvieron que competir por territorio suizo y francés, en la imponente cordillera de los Alpes.

El atleta lucense, que compitió en la categoría V2, quedó en el puesto número 88 de la misma -la 675 de la general- entre los 2.347 participantes que tomaron la salida –solo 1.521 llegaron hasta la meta–.

Fernández asegura sobre la carrera "que se valora sola". "Los que nos dedicamos a hacer estas carreras lo hacemos por pasión. Es más un reto personal que otra cosa. Es la prueba que todo el mundo quisiera hacer, una prueba brutal, con muchas horas de carrera, con un mínimo de entre 40 o 46 horas para hacer la carrera", dice.

"La gente las suele hacer (este tipo de carreras) de forma continuada, administrándose de la forma en que pueda, e incluso hay gente que se echa a dormir en medio de la prueba, para recuperar y descansar, aunque después de hacerlo es menos probable acabar la carrera" prosigue.

Sobre lo que hace especial la prueba del Mont Blanc, Antonio Fernández lo define como "el típico Tour de Francia que todo ciclista quisiera correr". "Es la carrera reina en la disciplina del ultra trail. Ir allí y meterte en el ambiente ya es algo único, con mucha gente que vive para ello. Es una experiencia increíble, una cosa que quería vivir, y me siento muy bien por terminarla", señala.

También habla del paisaje. "Los Alpes ofrecen imágenes alucinantes, desde meterte por la lengua de un glaciar a ir recorriéndola y ver que no termina, y con la diferencia de altura tan enorme que hay; es un paraje que impresiona mucho, con imágenes brutales", comenta el lucense.

INICIATIVA. Sobre cómo surgió su afán por apuntarse a esta prueba tan extrema, Antonio Fernández habla de que "empecé corriendo pruebas más pequeñas, con circuitos de 11 o 15 kilómetros; después te vas a los 40 y así hasta llegar a los 100. Esta ya es una marca que no corre todo el mundo. En cuanto a los desniveles, no suelen ser inferiores a 7 u 8 mil metros".

Sobre sus inicios y sobre cómo se empezó a interesar por el trail, Antonio Fernández explica: "A mí me gusta mucho la naturaleza, y de forma amateur me dediqué durante un tiempo al montañismo y a la escalada. Luego, por azares de la vida, cuando ya no te ves para hacer esas cosas más arriesgadas, te decides por cosas más sencillas en el mismo entorno, y la forma de mantenerse ahí fue empezar a dedicarme al trail running, menos arriesgado", finaliza.

Los entrenadores son clave

En cuanto a la preparación de cara para estas pruebas tan extremas, Antonio Fernández recalca en todo momento que nada hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda de sus dos entrenadores, que fueron de gran importancia tanto mental como físicamente para llegar al cien por ciento a la prueba.



En este duro proceso contó con un personal trainer, que le ayudó mucho, y con un especialista en la modalidad, que aportó en la parte más táctica de la prueba, como el estilo de carrera y todo lo referente a la técnica para afrontar la misma.



El entrenamiento vino precedido de una lesión de espalda, que complicó las cosas, pero que no le impidió cumplir con su objetivo de acabar el Ultra Trail del Mont Blanc.



MENTALIZACIÓN Y FAMILIA. También recalcó la importancia del apoyo incondicional de su familia y de su gente más allegada, que le dio fuerzas en todo momento. Esto fue de gran ayuda en la parte mental de la carrera, muy importante en una prueba de tales condiciones, que lleva al límite tanto el cuerpo como a la mente, y para la que hay que tener una resistencia mental admirable, como la que demostró Antonio Fernández en los Alpes.