Los aficionados del Lugo, satisfechos con la campaña de abonados

LUGO. La afición aprueba la campaña de abonados del Club Deportivo Lugo. La implicación de la entidad rojiblanca con toda la provincia lucense y la creación de la grada de animación aparecen como los principales puntos destacados del nuevo curso. El punto de la discordia surge en torno a la subida de los abonos, con algunos aficionados asumiendo el incremento como algo lógico y otros protestando por la suba.

«Falando máis a título persoal que como coordinador da federación de peñas, porque cada un ten loxicamente a súa opinión, o que fun vendo é que o enfoque, coa intención de conseguir un maior número de aficionados ao longo da provincia, paréceme positivo e necesario para que o Lugo se sinta como o equipo da provincia e non da cidade. Ademais, é a forma natural que ten de medrar. Tamén nos parece positivo, e isto si que penso que é unha opinión da federación, porque é un dos puntos que estamos a tratar no convenio, é a creación da grada de animación. Eses 136 asientos con abono reducido e abertos a todo o público, que no caso de cubrir a demanda serían ampliables, cremos que son moi necesarios para darlle outro ambiente ao Anxo Carro, e que todo o público se sinta involucrado», explicó Román Sánchez , coordinador de la recientemente creada federación de peñas.

Jairo Lombao, de la peña Maty"s, calificó de «necesaria» la creación de la grada de animación: «La idea salió de una de las peñas. Todos lo vimos viables y alguno, necesario. Habrá gente que piense que es una petición de la federación de peñas para abaratar los abonos, pero nada más lejos de la realidad, porque la grada está abierta a cualquier aficionado, no es necesario pertenecer a ninguna peña. Solo hay una serie de derechos y unas obligaciones como animar, ir con la vestimenta y apoyar al equipo. Necesitábamos algo así porque hay veces que el campo parece un funeral», afirmó Lombao.

«Es cierto que el Ángel Carro siempre fue un estadio bastante frío, solo arrimamos un hombro contra el otro y la grada es una buena decisión. Hay una rebaja considerable en el precio del abono pero tienes unas obligaciones. En el Ángel Carro si no anima el fondo norte, el resto del estadio apenas se escucha», añadió el Marcos Porto, de la peña A Campiña.

En cuanto a la subida del precio de abono adulto —los carnés de tribuna pasarán a costar 275 euros, en los fondos será 155 y en general, 125—, los representantes de algunas de las peñas de la ciudad se muestran comprensivos con ambas posturas: «En los tiempos que estamos, a lo mejor no correspondía, pero también hay que pensar que iban 3 años con los precios congelados. Estamos en Segunda División y somos uno de los equipos con los precios más bajos. Habrá gente a la que le parezca bien y otra a la que le parezca mal, gente incluso de la misma peña, pero no creo que sea una subida tan excesiva», explicó Marcos Porto.

«Eu o que puiden comprobar ata o de agora é que hai diversidade de opinións. A subida dos prezos a e que existan días do clube —Tino Saqués confirmó que el partido frente al Deportivo será día del club, y no descartó alguno más provocou algunha queixa, e outros cren que como hai que facer inversións, pois consideran comprensible esta subida», comentó Román Sánchez, que criticó la obligación de la liga de cambiar el césped: «O lucense está moi orgulloso por como aguante o céspede o inverno. Agora importa máis que se vexa ben na televisión que que estexa ben», comentó.