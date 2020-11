La estrategia táctica del Lugo, el ejemplo de un verdadero trabajo en equipo

No siempre los delanteros son egoístas. No siempre los arietes miran solo a la portería contraria con avaricia, con la necesidad de marcar por encima de todo. En el caso del Lugo, sus puntas no se han olvidado de atacar al portero rival, aunque su trabajo prioriza el juego colectivo y las ayudas a que otras líneas sean efectivas, principalmente a la segunda línea.

La emergencia goleadora y la pegada ofensiva de los centrocampistas -siete tantos hasta el momento- tiene mucho que ver con la tarea que los puntas llevan a cabo desde la llegada de Nafti.

"Hacemos un trabajo que igual se ve poco o no tanto como la acción de meter el gol, pero es necesario para el equipo. Por suerte hay mucha gente que está metiendo goles. Es importante que aporte todo el mundo", valora el punta Manu Barreiro.

La labor del compostelano y de Carrillo, principalmente, como delanteros boya permite la generación de espacios para los centrocampistas, además de pelotas francas que poder rematar. Todo aún a costa de su faceta goleadora. "Tal y como estamos jugando ahora, que es con una mediapunta o con dos interiores, para ellos es bueno jugar cerca de nosotros, de gente grande que pueda disputar y ganar balones en segundas jugadas. Tenemos gente que es muy buena físicamente leyendo ese tipo de acciones", valora Manu.

"La segunda línea está aportando goles y eso también hace falta. Debemos tener esa posibilidad de tener ocasiones y materializarlas. Lo que hace al grupo más fuerte es que si yo, Carrillo, Cristian o Chris Ramos no las metemos un día, que estén Juanpe, Fernando Seoane, Pita... que cualquier jugador que llegue al borde del área pueda participar de la faceta goleadora. Eso es muy importante para un equipo como el nuestro", añade el nueve del club lucense.

Hasta el momento los delanteros han marcado cinco tantos y aportado seis asistencias, siendo Cristian Herrera el mejor pasador con tres entregas de gol a sus compañeros.

La diversidad de posiciones también es una característica de los puntas lucenses, ya que mientras Carrillo o Barreiro son más clásicos, encargados de fijar centrales, aguantar y entregar balones de cara, Herrera y Ramos tienen más libertad de movimientos e incluso han jugado caídos a la banda. "Carrillo y yo tenemos que hacer un trabajo diferente a Cristian, que está jugando más en la banda y está aportando mucho trabajo y asistencias. Carrillo y yo estamos jugando más de delanteros centros y hacemos un tipo de trabajo que nos pide el míster", cuenta Manu Barreiro. "Todos los delanteros del club no somos egoístas y lo primero que miramos es para el equipo", apostilla.

La llegada de Nafti también ha modificado el rol de los puntas, que ahora deben ganar más duelos individuales para crear espacios y balones para el resto tras el cambio de dibujo al 4-2-3-1. "El entrenador le pide una cosa a cada jugador y a cada posición. En nuestro caso estamos jugando con un sistema que nos obliga a realizar un trabajo que hace mejores a nuestros compañeros si lo hacemos bien. Son muchos duelos individuales que si los ganamos son muy buenos para el equipo y pueden crear ocasiones de gol".

"Son diferentes movimientos a los que hacíamos antes con el otro entrenador, pero creo que ahora mismo están surtiendo efecto y a base de trabajo estamos teniendo ocasiones. Goles igual no tanto para la gente de arriba, pero sí ocasiones. Estamos aportando lo que necesita el equipo".

Vicandi Garrido pitará el duelo de este sábado

El colegiado vasco Iñaki Vicandi Garrido fue designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para arbitrar el duelo de este sábado (18.30 horas) entre el Lugo y el Albacete en el Ángel Carro.



Balance con el Lugo

El trencilla vizcaíno pitó seis veces al Lugo con un balance de un triunfo, cuatro derrotas y dos empates. Por contra, el Albacete ganó seis veces, perdió dos e igualó dos con Garrido como árbitro.