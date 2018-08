Ares y Silvelo se imponen en la Milla Urbana de Monforte

El domingo se celebró la segunda Milla Urbana de Monforte, que tuvo como vencedor de la categoría senior masculina a Alejo Ares (4.50 minutos). Segundo fue Joshua Pérez (5.15) y tercero Jose L. Álvarez (5.37). Por otro lado, en la femenina, Tania Silvelo fue la más rápida (6.00), y Aymara Revaldería (8.02) finalizó segunda.

En el resto de categorías, los ganadores fueron los siguientes: en el máster A, José Corral (5.02) venció en el masculino y Karina Pasarin (6.02) en el femenino. En el máster B, Víctor Fernández (5.07) se llevó la medalla en el masculino,y María J. Cote (7.13) en el femenino. En la máster C, Jorge Veleiro (5.55) ganó en el masculino y María Jesús Palacios (7.47) en el femenino. En el máster D, sin presencia femenenina, el vencedor fue José L. Rey (6.44).

En el sub 18-20, Xoel Rodríguez (5.14) y Marta Ballesteros (6.10) fueron los vencedores. En el sub 16, Carmen Martínez (4.17) y Carlos López (3.43) se llevaron el oro. Mientras que en la sub 14 los vencedores fueron Diego Rodríguez (3.55) y Estela Díaz (4.16). En la sub 12 la victoria fue para Hugo Domínguez (2.03) y Eva Vilachá (2.13), mientras que en promoción los ganadores fueron Sara Pérez (2.32) y Tiago Mulligan (2.23).