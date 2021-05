El Río Breogán al perder en la pasada jornada en Alicante se vio desplazado de la primera posición de la tabla que ocupó prácticamente durante toda la temporada. Esta circunstancia junto al hecho de que el juego de los breoganistas no estuvo a su mejor nivel durante la segunda fase no parece invitar al optimismo, sin embargo, el capitán del equipo lucense, Salva Arco asegura tenerlo claro: "El Breogán afrontará los play off al cien por ciento. Estamos preparados y vamos a hacer un muy buen papel".

Esta apreciación no evita que el alero catalán reconozca que lo sucedido en la pasada jornada "nos dolió a todos tanto por la derrota como por la pérdida del liderato" pero también señala que en el vestuario breoganista "todos somos conscientes de que el play off está a la vuelta de la esquina, queda solo una jornada y también sabemos que hemos recuperado sensaciones defensivas que era lo que más nos preocupaba después del bache que tuvimos hace tres jornadas en Granada. Ahora el equipo es mucho más sólido atrás".

Aunque se le insista de las deficiencias que ha mostrado el juego del equipo- problemas defensivos, ataque espeso, malos porcentajes- en las últimas jornadas, Arco insiste en estar absolutamente convencido en lo que dice "no voy a decir que en esta segunda fase nos ha costado un poco más. Al final es un tema de sensaciones, de momentos de temporada. Este año lo verdaderamente importante es llegar a los play off en la mejor forma posible. Por suerte nosotros ahora estamos todos bien físicamente. Estudimos todo el año siendo líderes y la verdad es que todos hubiésemos firmado llegar a este momento en esta situación, con la Copa ganada y luchando en la última jornada por acabar en la primera posición". Ante esto el breoganista insiste Arco, "tenemos que ser optimista, hay que afrontar el play off como el equipo que hemos sido durante toda la liga, un equipo que siempre ha estado arriba y compitiendo en el 98% de los partidos. Quiero trasmitir a todos que estoy convencido de que vamos a hacer un buen papel y que hasta ahora está siendo muy buena temporada siendo siempre líderes y que vamos al play off a tope".

Recuperar la primera posición es el objetivo del Río Breogán en la última jornada. El capitán del equipo de Lugo, explica en torno a esto que "ya no dependemos de nosotros mismos. Por lo tanto hay que centrarse en ganar al Almansa, de ganar de la mejor manera posible para que esto nos siga dando ánimos y confianza de cara al play off. No hay que hacer cábalas, nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo que estamos haciendo, preparar el partido ante el Almansa de la mejor manera posible para sacar la victoria y a partir de ahí ya veremos si empezamos los play off de primeros o de segundos".

En realidad lo que el Río Breogán, al margen de las sensaciones, se juega en la última jornada es asegurarse el factor cancha en todas las eliminatorias. Para el alero "es importante, pero lo peor que nos puede pasar es quedar en la segunda plaza y esto nos asegura el desempate en casa. Este año quizá sea en el que menos influencia puede tener este aspecto. No sabemos como será la situación sanitaria y si se va a permitir público o cuanto aforo. Este año el factor cancha es menos importante".

El liderato pasa por ganar al Almansa

El Río Breogán cerrará la segunda fase el próximo domingo (12.30 horas en el Pazo dos Deportes), ante el Almansa. El equipo lucense, para recuperar el liderato, necesita ganar al conjunto manchego y que el Granada pierda en su visita a Oviedo.



Salva Arco tiene claro que el primer objetivo "es el de ganar el partido para intentar quedar lo más arriba posible" pero considera igual de importante "que reafirmemos nuestro buen momento defensivo y demostrar que en casa somos un equipo muy complicado de batir. Esto tenemos que demostrarlo desde el minuto uno y seguro que si lo hacemos nos dará aún más confianza y nos pondrá en una muy buena posición para afrontar los play off".



Si el equipo lucense acaba en la primera plaza se enfrentará al primer clasificado del grupo por la permanencia y si lo hace en la segunda, su rival será el séptimo del grupo de ascenso. El jugador del Breogán dice que le da igual el rival. "Lo cierto es que si era mejor empezar con uno o con otro lo hemos hablado mucho y no tenemos preferencia. El que quiera ascender va a tener que ganar tres eliminatorias y nos da igual el equipo que nos toque en la primera eliminatoria. El que venga sabrá que juegan contra los mejores", indicó.