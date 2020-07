Salva Arco: "Nunca pensé que iba a estar en Lugo tanto tiempo; soy un privilegiado"

Salva Arco cumplirá su quinta temporada en el Leche Río Breogán. El club lucense anunció este martes el acuerdo de renovación con el alero catalán destacando que, además "da súa demostrada calidade, carisma e experiencia sobre o parqué, o capitán breoganista destaca pola súa total identificación co club, tanto dentro como fora da pista".

Arco, que el próximo 25 de octubre cumplirá 36 años, sólo se perdió un partido en la pasada temporada y acabó como máximo anotador en términos absolutos con un total de 225 puntos, cinco más que el dominicano Dago Peña. Su promedio fue de 10 puntos con unos porcentajes del 49% en tiros de dos puntos (39/80) y del 41,1 en triples (39/95). Capturó además 1,5 rebotes por encuentro.

Para el catalán "es una alegría" poder seguir en el conjunto lucense, sobre todo después de unas negociaciones rápidas y sin sobresaltos. "Deportivamente la predisposición de ambas partes era del cien por ciento, tanto Epi como yo queríamos continuar juntos. La parte económica fue un poquito más complicada. La situación económica general es compleja y tuvimos que ceder por ambas partes pero insisto, todo fue relativamente fácil", dijo.

En su dilatada trayectoria, Salva Arco nunca militó durante más de dos temporadas consecutivas en un club. En Lugo será la quinta. "Lo cierto es que teniendo en cuenta mi trayectoria nunca hubiera pensado que estaría aquí durante cinco años. Soy un privilegiado por estar en este club pero sobre todo estoy muy orgulloso de haberme ganado el cariño y el respeto de una afición tan exigente como la del Breogán. Además estoy muy a gusto en la ciudad".

Arco tiene claro que "el Breogán tiene que ser uno de los equipos que luche por el ascenso. Esto es lo que hablé con Epi y por lo que me quedé"

La próxima temporada el sistema de competición será totalmente distinto al que hubo hasta ahora en la LEB Oro, al dividir a los participantes en dos grupos. El capitán dice de esto que no está en condiciones de realizar un análisis profundo. "Es que no me he parado a pensar lo que implica jugar en dos grupos. Al ser tantos participantes había que hacer algo porque sino eran muchas jornadas. Nunca jugué con este sistema, aunque se hizo en LEB Plata y he visto gente que estuvo en esa categoría que se queja porque siempre tienes que estar al máximo y una mala racha de juego o de lesiones te puede dejar fuera de todo ya en la primera fase".

De lo que no hay duda es que la situación actual, implicará de nuevo recortes económicos en casi todos los clubes de esta competición, para Arco "viene una época muy complicada. La LEB Oro ya no fue nunca una competición para ganarse la vida y ahora los jugadores volverán a ser los grandes perjudicados con contratos muy precarios y cada uno tendrá que analizar si merece la pena seguir en estas condiciones".