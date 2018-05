Sancionan a un árbitro que suspendió un partido en Ribadeo por insultos

El comité de competición de la Federación Gallega de Baloncesto sancionó con un mes sin poder arbitrar a José Lázare, después de que el colegiado suspendiese un partido de categoría cadete femenino -entre el Ría de Ribadeo y el Universidad de Ferrol- tras recibir, según reflejó el propio colegiado en el acta, varios insultos por parte de un sector de aficionados del conjunto visitante.

El documento de Competición, firmado por el Juez Único Juan Rey Couselo, sostiene que Lázare suspendió el encuentro "sen a concorrencia das circunstancias previstas polo regulamento para elo", por lo que se decide resolver el caso con la mencionada sanción.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, en un encuentro de la categoría cadete femenino entre el Ría de Ribadeo y el Uni Ferrol, que se celebró en la localidad ribadense. "Empezó a haber insultos por parte del público de Ferrol. Nosotros tenemos un protocolo claro para estas situaciones marcado por la Federación, un artículo redactado y aceptado por ellos. En caso de insultos, lo primero es hablar con el entrenador del equipo, y es lo que yo hice. Él me dijo que no era un policía y que no tenía por qué ir a decirles nada. El público continuó insultándonos a mis compañeros y a mí y llamé al delegado de campo para pedir que hablara con los aficionados, que o paraban o suspendía el partido. Los insultos continuaron y decidí suspender el partido", explicó el colegiado.

La sorpresa para Lázare llegó cuando la federación le notificó que había sido suspendido por su comportamiento. "No tiene ningún sentido. No tiene lógica que me sancionen cuando es la propia Federación la que nos indicó que estas situaciones no se pueden permitir y la que estableció el protocolo a seguir. El Juez Único no puede tomar esa decisión sabiendo que hay un artículo que nos indica que tenemos que proceder así", añadió el trencilla.

Lázare presentará hoy mismo un recurso contra la sanción interpuesta por el comité de Competición. "Es un caso que no hay por dónde pillarlo porque no puede haber dos interpretaciones. Pero tengo que pasar los trámites, hablar con el abogado y pagar el recurso", comentó el árbitro.

Desde el Uni Ferrol, sin embargo, aseguran que Lázare "no hizo todo lo posible" para que el partido se disputase. "El encuentro, por lo que tengo entendido, fue completamente normal. Hubo un sector del público que en un momento determinado se quejó por una decisión arbitral. No hubo ninguna clase de violencia, ni física ni verbal. Sí hubo algunos que profirieron algún insulto, que aunque no fuera grave sí que es un comportamiento reprobable. Pero no hubo desórdenes y el árbitro no hizo todo lo posible para que el encuentro se disputase", explicó el presidente del conjunto ferrolano, Leopoldo Ibáñez.

"En el encuentro estaba el delegado de la Federación Gallega en Ferrol, que emitió un informe complementario en el que aseguró que no hubo desórdenes. Nosotros nos presentamos también como parte perjudicada. Y, de hecho, el colegiado fue sancionado un mes y el Colegio de Árbitros tendrá que pagar los gastos que conlleve la repetición del encuentro", indicó Ibáñez.

"Los árbitros merecen todo el respeto porque van allí a arbitrar, nadie tiene que meterse con ellos. Condenaremos cualquier insulto, sean fuertes o suaves. Pero un árbitro tiene que intentar que los partidos se celebren", añadió el presidente del Uni Ferrol.

José Lázare, por su parte, considera ridículo que tengan que hacerse distinciones o clasificaciones entre insultos. "Si yo estoy arbitrando un partido sénior y me llaman de todo desde la grada me aguanto, porque llevo 25 años en esto, y el encuentro se celebra. Lo que no se puede permitir es que en un encuentro de chicas cadetes, de 14 o 15 años, con otro árbitro que tiene 17 años y un mesa que tiene 14, vayan allí a escuchar cómo se les insulta. Hay muchos equipos que están trabajando para concienciar a los padres y a los niños de que al deporte se va a divertirse. Ya me dirás cómo le explicas a estos equipos que se esfuerzan en hacer bien las cosas, que cuando un árbitro para un partido encima se le sanciona", comentó el colegiado, que tendrá que esperar a la resolución final cuando presente su apelación.