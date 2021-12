Aprazado o Río Breogán-Joventut Badalona previsto para este xoves

O Río Breogán-Joventut Badalona –aprazado no seu día da xornada 11 da liga Endesa e programado para este xoves 30 ás 20.30 horas– foi novamente adiado ante a situación de casos positivos por covid-19 que afecta a catro xogadores do persoal do Joventut Badalona.

A ACB comunicará en breve a nova data para a disputa do partido.

Nun comunicado, o CB Breogán desexa "unha pronta recuperación aos afectados" e agarda "poder volver pronto á normalidade que nos permita disputar o encontro ante un gran e histórico rival como é o Joventut de Badalona. Moito ánimo".