Daniel Lombao, pívot del Estudiantes júnior, no olvidará fácilmente el 18 de abril. No ya por pasar por quirófano por primera vez en su vida por una desafortunada rotura del hueso de la nariz, sino porque compartió habitación con nada más y nada menos que Dzanan Musa, todavía convaleciente por la fractura del cartílago tiroideo de la laringe. Aprendiz e ídolo, frente a frente durante horas –este martes al mediodía le dieron el alta a Lombao–, compartiendo recuperación y experiencias alrededor del deporte que aman: el baloncesto.

"Pensaba que era una broma pero luego dije... ostras", reconoce Lombao cuando le dijeron, nada más acabar su operación, que le llevaban a la habitación que ocupa el bosnio estos días en el hospital lucense. "Me dejaron allí con él y no me lo creía". Además de Musa, que le firmó dos camisetas, el joven jugador del Estudiantes pudo fotografiarse y recibir ánimos de otros miembros del Río Breogán que se acercaron a visitar a su compañero, como Lukovic, Mahalbasic, Salva Arco y los hermanos Quintela, a los que Lombao conoce de su campus y con los que mantiene cierto contacto por Instagram.

"Musa me prometió unos cuantos regalos", señala Lombao, que cuenta que, pese a sus nervios y poco manejo del inglés, pudieron charlar algún que otro rato. "Me hice entender y me pareció muy majo. Creo que les caí muy bien a sus padres, que también estaban en la habitación. Me hizo muchísima ilusión", dice.

Una coincidencia que demuestra, una vez más, la magnífica conexión que ha establecido Musa con la ciudad, sus vecinos y aficionados del equipo, como Lombao, que es socio y asiduo al Pazo dos Deportes. "Musa es un ídolo, no me lo podía creer", apunta.

Sobre la salud del bosnio, lo único que puede comentar el jugador del Estudiantes es que "caminaba" por la habitación y se mostró muy animado en todo momento, y más cuando recibió la visita de sus compañeros. "Yo no me podía mover de la cama", recuerda.

Lombao espera jugar la final júnior

El Estudiantes júnior disputa este sábado la final four de su categoría, pero el tiempo de recuperación que necesita Dani Lombao le impide participar en el duelo ante el Basket Ferrol. Espera, eso sí, que su equipo se clasifique para la final, que se disputará en Huelva entre el 1 y 7 de mayo, y tener una máscara homologada que le permita estar sobre la pista en el duelo decisivo.



Rotura desafortunada

Lombao, ya en casa, se fracturó el hueso de la nariz en un partido de baloncesto con sus amigos, durante un salto por un rebote y tras recibir un balonazo. Tras hora y media de quirófano, le recolocaron el hueso y estará varios días con dos protectores.