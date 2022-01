Aplazado de nuevo el partido del Polvorín-Noia

El partido de la decimosexta jornada de Tercera RFEF que el Polvorín iba a disputar este miércoles en el Nuevo Municipal de Pol (20.30 horas) fue aplazado de nuevo —ya lo había sido en su día— debido a la existencia de casos positivos de covid en las plantillas de los equipos. También fue pospuesto por el mismo motivo el choque entre el Arzúa y el Pontearéas, correspondiente a la decimoquinta jornada.

La Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) hizo el martes pública su decisión mediante una resolución en la que dice que la jueza de competición decidió el aplazamiento de los choques tras ser solicitado por el jefe médico de la RFGF debido a la detección de varios positivos por covid en el seno de las plantillas de los equipos.

El cuadro lucense, que no podía contar con Nico y Vidal, después de que se marcharan al Formentera y al Coruxo, respectivamente, se queda así sin la oportunidad de alcanzar el liderato de la categoría, ya que está igualado a puntos con el Somozas, ambos con 32.

De esta manera se prolonga el parón para los lucenses después de unas semanas sin competir entre el parón navideño y la suspensión de la pasada jornada, aunque ya les tocaba descansar. "Creo que en líneas generales el parón nos vino bastante bien, ya que fuimos de los primeros equipos en iniciar la pretemporada y no queríamos quedarnos sin vacaciones, como sucedió la pasada campaña. Los jugadores necesitaban desconectar un poco y cargar pilas y por lo que he podido ver en los entrenamientos no se ha perdido ni un ápice de intensidad.

Ortiz comentó el martes que le gustaría que su equipo mantuviera durante todo el campeonato la regularidad de la primera vuelta, con una única derrota encajada, aunque espera mejorar todavía más los resultados como local. "Creo que nos perjudicó jugar como locales en tres campos diferentes: A Cheda, Manuel Luna y Nuevo Municipal de Pol. Nos costó un poco adaptarnos al césped natural y a sus medidas", señala, pero felicita no obstante a sus jugadores. "Creo que la mentalidad ha sido fantástica porque el equipo ha ganado partidos en los últimos minutos y eso denota ambición", concluyó el entrenador del cuadro rojiblanco.