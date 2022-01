Aplazado el Murcia-Breogán por un brote de covid en el conjunto lucense

Ya es oficial. El partido que debían disputar este domingo el Ucam Murcia y el Río Breogán ha sido aplazado por el brote de covid-19 que sufre la plantilla lucense. Hay, al menos, cuatro positivos, pero no se descarta que aparezan más casos. El club no ha dado ninguna cifra en el comunicado que difundió este miércoles. "O cribado realizado entre persoal celeste permitiu a detección de varios positivos", indica.

La Liga ACB anunciará la nueva fecha para el partido próximamente. Los afectados se encuentran asintómaticos o con síntomas leves, bajo supervisión médica "e cumprindo os protocolos pertinentes".

En noviembre, varios jugadores como Trae Bell-Haynes, Rasid Mahalbasic o Dzanan Musa, pasaron ya la enfermedad. En las últimas semanas, el virus afectó al cuerpo técnico, con los contagios de Veljko Mrsic, Javi Muñoz y Oriol Comas.

Atención aos resultados das PCR realizadas onte aos xogadores do @CBBreogan Podería estar en risco a celebración do partido do domingo contra o @UCAMMurcia