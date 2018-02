"Apenas cayeron cuatro gotas, no fue nada del otro mundo"

No solo el Lugo vivió una odisea artificial en Tenerife. Varios miembros de la Peña Os Porrós Sarriaos que habían acudido a la isla para ver en directo el partido se quedaron sin el espectáculo tras la suspensión y este lunes intentarán apurar sus opciones para acudir al encuentro.

Los peñistas rojiblancos se encontraban en el sur de la isla desde el miércoles y, aunque durante todo este domingo apenas llovió en esa zona, no pudieron ir al Heliodoro tras la decisión del aplazamiento del partido.

"En la zona sur el día fue bien. Apenas cayeron cuatro gotas. No sé cómo estará en el norte, pero al mediodía llovió poco e hizo un poco de aire, pero no fue nada del otro mundo", valoró Cristian Jacob, presidente de la Peña.

Los miembros de Os Porrós Sarriaos se enteraron al mediodía a través de los diarios digitales. "Nos enteramos al mediodía a través de las actualizaciones de periódicos. Al estar siguiendo todo lo del fútbol nos enteramos por ahí", dijo Jacob.

Tras saber que no se celebraría el partido trataron de encontrar una solución para quedarse este lunes al duelo, a pesar de que el vuelo de vuelta lo tienen programado para las 17.00 hora canaria.

"Al tener el vuelo a las 17.00 horas y el partido es a las 19.00 horas ya no podemos ir, pero ahí andamos mirando a ver si podemos ir. Me puse en contacto con el responsable de las peñas del Lugo pero no me pudieron dar ninguna solución por ahora", manifestó Jacob a última hora de la tarde de este domingo.

"Mañana (por este lunes), porque hoy es domingo, intentaremos conseguir otros vuelos a precio para poder quedarnos, sino habrá que volverse", indicó Cristian Jacob.