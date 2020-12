"Aparte del talento, un factor determinante es que hemos crecido mucho en confianza"

Calificar de inmejorable el año 2020 del Pescados Rubén FSF en lo deportivo es justo. Desde enero ha ganado los dos títulos en juego a nivel nacional, la Liga y la Copa de la Reina, y tiene como próximo objetivo la Supercopa de España del 9 de enero de 2021 en Vista Alegre frente al Poio. Julio Delgado (Salamanca, 23-1-1969) es uno de los artífices de que el equipo de Burela reine en España.

¿Ha sido el mejor año, el 2020, para el Pescados Rubén Burela FSF?

Hemos ganado la Liga y la Copa de la Reina, pero yo diría que los mejores años han sido el 2019 y el 2020. En 2019 ganamos la primera Copa, el 4 Nations Futsal de Milán, la Supercopa en Madrid y la Copa Xunta. Es verdad que 2020 hay sido un año malo por la pandemia, pero a nivel deportivo nos ha salido muy bien.

¿La Liga es el título más importante para usted?

Para mí sí, porque es el trabajo de muchos meses. Es verdad que se juega en formato de final four y que no se da ese premio a la regularidad, pero por eso aún le doy más importancia.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Aparte del talento que posee la plantilla, uno de los factores más importantes es creernos nuestro potencial, de dar un paso adelante. Hemos sido capaces de ganar títulos, de creérnoslo, y eso hace que salgamos con más confianza a la pista y de ganarnos más respeto.

"La Supercopa que le ganamos al Futsi tuvo mucha repercusión a nivel interno, fue un golpe encima de la mesa"

¿Ahora tienen más confianza?

Sí, mucho más. La Supercopa que ganamos en Madrid al Futsi, aparte de un título, tuvo mucha repercusión a nivel interno, de grupo. Fue un partido muy completo y yo siempre lo recordaré. Fue un golpe encima de la mesa.

¿Hay un antes y un después de ese encuentro?

Nos benefició muchoo. Nos enfrentábamos al máximo rival, al Futsi, en Madrid, en una final, y en cada partido que jugamos contra ellas hay algo más. Para mí, a nivel personal, fue muy importante, y crecimos en confianza. Y, claro, luego hay que seguir trabajando para mantener el nivel de resultados, que es otro factor importante.

El fútbol sala femenino está más igualado cada vez, pero los títulos los siguen ganando los de siempre.

Hay un puntito todavía de diferencia. Es verdad que tácticamente los equipos han crecido mucho, pero individualmente se nota que hay pocas jugadoras que puedan marcar la diferencia. Y a la hora de la verdad, en los partidos importantes, tener esas jugadoras te marca la diferencia. Y luego, además, el Futsi y nosotros hemos dominado los últimos años y cuando otro equipo llega a una final, como pasó en la Copa de la Reina, por ejemplo, la experiencia es muy importante. Pero también te digo que el fútbol sala femenino no va a tardar muchos años en igualarse más.

Cuando ganas todo, ¿cómo se consigue mantener la motivación de grupo de jugadoras?

No es problema. Cuando hay un título por medio las jugadoras salen motivadas. Lo que tenemos que entender es que los títulos son fruto del trabajo y no pensar que ahora, como hemos ganado, tenemos el derecho de ganarlo todo. En el deporte, a nivel general, como bajes un poco los brazos y no estás al máximo te puede ganar cualquiera. Quizá lo peor del 2020 hayan sido las lesiones, sobre todo la de Jenny, de larga duración. Es una pena, sí, pero sabemos que es un hándicap que tiene el deporte y hay que convivir con él. Y también Cely, que empezó muy bien la pretemporada y que está lesionada.

¿Sabes cuándo podrá contar de nuevo con Cely?

No, todavía no. No tenemos fecha sobre cuándo va a poder trabajar con el grupo, de momento está con pruebas.

"Con las bajas de Jenny y Cely el club maneja la opción de que vuelva Jane Marqués y de alguna otra incorporación"

¿Vas a acudir al mercado para reforzar al equipo por estas dos bajas?

El club hizo una apuesta de una plantilla larga por el tema de la pandemia para cubrirnos las espaldas. Pero ahora, desde esas 13 jugadoras no puedes contar con dos y con tantos partidos pues... Se maneja la opción de que vuelva Jane Marques y puede que haya alguna incorporación más.

Con seis o siete jugadoras por encima de los 30 años, aunque en un estado físico envidiable, ¿está más cerca que lejos una gran renovación?

No podemos mirar el DNI porque para mí uno de los motores en el deporte es la ilusión y ellas tienen muchísima por seguir ganando. Está claro que me gustaría tener un equipo más joven, pero estoy muy a gusto con el grupo que tengo porque el rendimiento es fenomenal. Quizá puedes perder un poco de capacidad física, pero lo ganas en experiencia y manejar un grupo así para un entrenador es muy bueno.

El próximo reto es la Supercopa del 9 de enero en Vista Alegre ante un Poio que vendrá con ganas de revancha.

Sí ellas tienen ganas de revancha y nosotros tenemos más ganas aún de ganar, porque en la Copa de la Reina no vimos al verdadero Burela FSF. Estuvimos más pendientes de ganar el título que de disfrutar. Fuimos muy matemáticos. En el aspecto defensivo estuvimos espectaculares, pero faltó ver a ese Burela FSF más ofensivo. Nosotros nos hemos marcado el objetivo de igualar lo de la temporada pasada, que sabemos que es casi imposible, pero nos quedamos con ese casi. Hemos revalidado el título de la Copa de la Reina y ahora vamos por la Supercopa y vamos con muchas ganas.