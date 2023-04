Antonio Pernas: "La lesión de Millán fue un 'shock'; su influencia era brutal"

Antonio Pernas (Madrid, 1978) confía en seguir una temporada más al frente de un proyecto que arrancó en julio del año pasado y que ha convencido pese a obstáculos "dramáticos" como la lesión de Blanca Millán, máxima anotadora del Ensino.

El Ensino acaba la temporada en el undécimo puesto. ¿Queda la sensación de que el play off estuvo muy cerca?

Hay que saber el punto de partida, lo que era el equipo, y valorar respecto a lo que tenemos. Una vez superado el objetivo del equipo, que era la permanencia, siempre te exiges ir al límite de tus capacidades, que es lo bonito. Nos hemos quedado a dos partidos del play off y hubiera sido la guinda del pastel, pero al final hay que ser honestos y ver desde dónde empezábamos y cómo ha ido el transcurso de la temporada. No nos podemos quedar con ese sabor amargo, hay que quedarse con la satisfacción y el orgullo de haber sido capaces de haber jugado como hemos jugado y salvar la categoría con varios partidos de antelación contra presupuestos que nos doblan.

El Ensino termina la temporada con dos victorias muy ajustadas. Las jugadoras lograron mantener las ventajas en el marcador, algo que no ocurría durante el curso.

Sí, es la evolución de todo el año. Hemos sido capaces de corregir errores, hemos ganado cinco de los últimos siete partidos. La dinámica ha sido sobresaliente en este último tramo. Y lo hemos hecho sin Blanca Millán, ocho victorias sin ella. Me lo dices en diciembre y no me lo creo. La dinámica final es el reflejo de la evolución, de la corrección de errores, mejora individual de las jugadoras y de creer en el trabajo que hacíamos. En la primera vuelta nos costaba mantenernos en los partidos o recuperar parciales en contra.

Pasó algo parecido con la clasificación para la Copa de la Reina. Se peleó hasta el final pero no se logró.

Es una plantilla que la mitad de ellas es inexperta en la categoría y la otra mitad, sí, han dado un rendimiento espectacular. Creo que ha sido la clave, la evolución individual de las jugadoras y cómo se ha jugado. Pero partimos de una plantilla sin experiencia en la categoría y con otras jugadoras que no tenían el rol en sus equipos que en Lugo sí han tenido. En la primera vuelta la lesión de Blanca Millán fue significativo y nos dejó tocados. Era la máxima anotadora hasta la fecha y su lesión de cruzado nos deja trastocados. Al final de la primera vuelta el equipo se resintió, a pesar de tener opciones hasta el último partido de clasificarnos. Éramos conscientes de las limitaciones que teníamos y tampoco fue tan traumático no clasificarse. Los tres partidos antes del final de la primera vuelta y los tres primeros de la segunda fue un momento importante y clave, nos centramos en recuperarnos y rehacernos después de la lesión de Blanca, era lo que más nos ocupaba, más que clasificarnos quizá. Valoro esas fechas como clave porque nos podíamos haber ido al hoyo en esos seis partidos. Estábamos pensando en cómo salir del bache.

¿Qué fallaba entonces a principio de temporada?

Principalmente creo que era la inexperiencia de muchas jugadoras. La pretemporada no fue de la mejor manera posible, sólo contamos con una interior. No es por lesiones, es un proceso. Todo tiene su proceso y hemos creído en lo que hacíamos. Material teníamos, las jugadoras tienen calidad para jugar en la Liga pero no conseguíamos traducir esa calidad en resultados positivos.

¿Cómo recibe el equipo la lesión de Blanca Millán? Hay jugadoras que dan un paso adelante.

La lesión de Millán nos pilló en shock. Es una jugadora súper profesional y súper implicada en el día a día. No era sólo 17 puntos por partido, era mucho más. Su influencia en el juego era brutal. Teníamos claro que no la íbamos a sustituir con una jugadora, tenía que hacerse entre todas. Todas entendieron que dentro de las capacidades de cada una, si estás capacitada para dar un 8 tienes que dar un 8. Si estás para un 6, tienes que dar el 6. Siempre al límite de tus capacidades. Recuerdo esos entrenamientos de diciembre y enero que en un principio no daban los frutos en forma de resultados, pero la calidad de entrenamientos fue brutal. Gracias a que entendieron que todo pasaba por ahí, todo resultó. Hay jugadoras como Paula Ginzo o Alba Prieto que han mejorado en los números, pero destaco que sobre todo fue gracias al trabajo de esos dos meses. Me da una satisfacción especial que fuera en base a eso y no en base a fichar tres jugadoras fuera de presupuesto. Ese fue el secreto de la temporada. Por un lado fue dramático pero por el otro nos sirvió para cohesionar más el grupo.

Hemos sido capaces de corregir los errores y de acabar la temporada en una dinámica sobresaliente"

Un vestuario tan sano ayuda a lograr todo esto.

Como grupo ha sido chapeau. Tanto la personalidad de cada una como luego como grupo. Destacar, sobre todo, la labor de Laura Aliaga, la capitana. Su importancia ha sido brutal en el día a día, en su compromiso. En ese sentido ha sido un grupo fácil de llevar.

¿Fue difícil conjugar la juventud de parte de la plantilla con la experiencia de la otra parte?

Es la clave de todo el éxito, saber conjugar una plantilla así. Las jóvenes han visto en las veteranas la manera de cómo desarrollarse, de cómo trabajar y cómo tiene que ser el día a día de una profesional del baloncesto. Y las jóvenes han aportado esa ilusión por ganar, por competir en los entrenamientos, por intentar ser mejores. Había veteranas que hacía años que no corrían tanto y eso les viene bien a todas.

Las jugadoras que vienen del baloncesto norteamericano universitario siempre destacan las diferencias con el baloncesto europeo. ¿Cómo se gestionó esa adaptación?

Nosotros somos unos fanáticos del baloncesto universitario. Somos conocedores de los estilos de juego, de cómo se entrena, en base a la repetición, en base a estructuras más rígidas que las que tenemos aquí y sesiones bastante largas. La gran diferencia cuando vienen es el competir y el jugar, leer las situaciones, no solo repetir, sino interpretar cómo te defienden, a lo que te enfrentas. No solo juegas contra gente de tu misma edad, aquí juegas contra jugadoras de diez años más que tú. Es parte del proceso y se logra con mucho trabajo diario, con mucha lectura de situaciones específicas. Tienes la parte de competición pero también tienes un grupo de jugadoras que debes mejorar, y esto es lo que nos ha ocupado gran parte de la primera vuelta. Dependes de la evolución individual de jugadoras para que repercuta en la evolución del equipo. Estamos muy habituados a este tipo de trabajo.

En esta recta final veo un poco por encima del resto al Salamanca, aunque este año han dejado de ser intocables"

¿A quién ve como máximo favorito para el título de Liga?

No me sorprende que Zaragoza haya sido capaz de ganar la Copa de la Reina y se haya clasificado como cuarto, con la tripleta de todos los años que son Salamanca, Girona y Valencia. Sí he visto este año un poco más asequibles, entre comillas, a equipos como Salamanca o Girona, cuando antes eran intocables. Estar en dos competiciones te hace ser más asequible, es lo que más me ha sorprendido. Destacar el año del Cadí La Seu, un equipo de segunda fila pero que es capaz de cumplir en unas semifinales de Eurocup y meterse en un play off. Ha sido una liga preciosa, súper igualada, arriba y en la parte media. Y destacarnos a nosotras, al Ensino, porque nos hemos quedado a un partido de los play off. En esta recta final quizá veo a Salamanca un poco por encima del resto, pero Valencia es capaz de ser favorito, por supuesto.

¿Seguirá la próxima temporada como entrenador del Ensino?

Estamos muy a gusto y ahora estamos negociando los términos. Espero y deseo llegar a un acuerdo porque es mi deseo.

En caso de seguir, ¿cambiarán los objetivos por unos más ambiciosos?

Todo pasa por ver si somos capaces, el club y yo, de mantener el proyecto que se inició el año pasado. Una continuidad sería ideal, pero va a ser difícil mantener a algunas jugadoras. Y soy consciente de las limitaciones económicas que tenemos, pero lo suyo sería mantener lo máximo posible para dar un pasito más. Creo que la motivación del presidente es esa, aspirar siempre a más.