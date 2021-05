El pívot lucense Antonio Diz anunció este miércoles su retirada del fútbol sala profesional a los 28 años para emprender otros proyectos en su vida. A sus 28 años, el ex de Prone, Santiago Futsal y Segovia ofreció una emotiva rueda de prensa en Noia, su última parada.

"Cuando tenía 5 o 6 años mis padres me llevaban al Municipal de Lugo a ver al Cafés Candelas y soñaba con algún día ser yo quien pudiera estar en esa pista. Durante los últimos doce años he cumplido muchos sueños que tenía aquel niño, y estas últimas semanas cada vez que veía en el Agustín Mourís a un niño animándonos, me daba cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo”, reflexionaba un Antonio Diz con la voz entrecortada.

Diz se acordó en sus agradecimientos de la afición del Portus Apostoli: "En solo dos años han conseguido que me enganchase a esta villa y sintiese el club como el que más". Y también tuvo palabras para su pareja, su abuela, sus padres y su hermano Álex, con el que compartió vestuario en Lugo y Santiago.