Antonio Campillo anuncia su retirada: "Tengo que ser honesto y dar un paso al lado"

El ya exfutbolista del CD Lugo, Antonio Campillo, comunicó a través de redes sociales su intención de abandonar el fútbol tras varias lesiones que le obligaron a perderse la pasada temporada con el cuadro rojiblanco.

Campillo entró en la planificación del Lugo de la pasada campaña y llegó a disputar minutos con el equipo en los primeros partidos de Liga, pero una recaída en su lesión de rodilla le obligó a apartarse del club y a dejarle su sitio y su dorsal a José Ángel Carrillo.

El futbolista madrileño anuncia su retiro a los 29 años y se despide agradeciendo al club y a la afición todo el cariño que le han brindado estos años.

Llegó el momento de despedirme.. pic.twitter.com/UpmmzhMkSj — Antonio Campillo (@acampillo10) August 19, 2020

"Hoy tengo que darle las gracias al fútbol por todo lo que me ha dado por todas las personas que he conocido, por los momentos inolvidables que he vivido, por enseñarme tanto. Sin embargo, y tras mucho meditarlo, he decidido poner punto final a mi carrera como futbolista profesional", comenta el jugador en la carta abierta con la que se ha despedido.

El madrileño explica que su "cuerpo", en concreto su rodilla izquierda, "ha llegado al límite y pese a los intentos por volver a estar al cien por cien" de sus capacidades se ha visto obligado a "dar un paso a un lado".

"Han sido unos años muy bonitos en los que he podido cumplir mi sueño desde niño y en los que he podido dedicarme a lo que más me gusta. Sin embargo, el fútbol también es sacrificio y esfuerzo, me ha exigido mucho y por suerte he tenido los mejores compañeros de viaje a mi lado, pero creo que es el momento adecuado para dejarlo y empezar una nueva etapa", dice.

Campillo tiene palabras de agradecimiento a su familia, su novia y sus amigos, los clubes en los que ha estado y los compañeros de vestuario que ha tenido, así como a los cuerpos técnicos y resto de empleados de los equipos.

"Cierro esta etapa contento por todo lo que he aprendido y por el cariño que me llevo de cada afición y de cada estadio en el que he jugado. Ahora tengo que reflexionar, disfrutar con los míos y pensar en mis próximos objetivos", expone. "Mi cuerpo, en concreto mi rodilla izquierda, ha llegado al límite y pese a los intentos por volver a estar al cien por cien de mis capacidades, tengo que ser honesto y dar un paso a un lado", escribió Campillo en una carta de despedida.

Fichaje por el Lugo Antonio Campillo llegó a Lugo en la temporada 2015/2016 procedente de la cantera del Rayo Vallecano. Su fichaje por la entidad lucense vino avalado por el entrenador por aquel entonces, Luis Milla, que poseía grandes referencias del jugador y era buen conocedor de su calidad.

Campillo fue un jugador indiscutible durante sus primeros años en Lugo y ejerció como pieza clave en los esquemas de Luis César Sampedro y de Francisco Rodríguez, dos entrenadores que le han marcado en su carrera