Antoñín: "Toca ir partido a partido y ser autocrítico"

El extremo del CD Lugo, Antoñín Cortés, reconoció este miércoles en rueda de prensa que la situación que atraviesa el equipo no es "buena" y que, una vez descartado el objetivo del play off por el ascenso, al equipo rojiblanco no le queda otra que "ir partido a partido, ser autocríticos, tratar de mejorar y enfocarnos en el partido del domingo" ante el Barcelona B (16.00 horas).

"La situación supone no pode mirar arriba", lamentó el futbolista malagueño. "Son pocos los equipos que disputan la promoción, y todo son dinámicas, detalles... las razones no son sencillas de conocer", dijo, preguntado por los motivos por los que el Lugo no ha sido capaz de competir por esas posiciones esta temporada.

"La situación no es buena", insistió Antoñín. "Cada uno sabrá lo que tiene que mejorar y poder dar el máximo; la realidad es que quedan seis partidos y trataremos de ganar el siguiente y volver más tranquilos a Lugo", comentó el futbolista.

Sobre el Barcelona B, actual segundo clasificado, el malagueño apuntó que es un "gran equipo" pero "nosotros somos un equipo de calidad y talento, si salimos a competir a muerte y buscando nuestras opciones con fuerza, podemos conseguir un buen resultado".

En este sentido, el extremo se mostró muy "seguro" de que el Lugo "creerá" en su "identidad y sistema para conseguir el resultado", y que si "competimos como sabemos, podemos conseguirlo".

El malagueño prometió "preparar el partido de la mejor manera posible, buscando situaciones de juego que nos permitan hacerles daño". Por ello, pidió "sumar los tres puntos" en el estadio Johan Cruyff este domingo "para que una victoria nos aporte la tranquilidad necesaria para lo que queda".

Con todo, el futbolista aseguró que el grupo "está unido más allá de las dinámicas" y que aunque "los resultados están ahí, no dañan la unión del equipo".