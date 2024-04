Antoñín quiere "autocrítica" y pide ir "partido a partido"

El extremo del CD Lugo, Antoñín Cortés, reconoció este miércoles en rueda de prensa que la situación que atraviesa el equipo "no es buena" y que, una vez descartado el objetivo del play off por el ascenso debido a los últimos resultados, al conjunto rojiblanco no le queda otra que "ir partido a partido, ser autocríticos, tratar de mejorar y enfocarnos en el encuentro del domingo" ante el Barcelona B en el estadio Johan Cruyff (16.00 horas).

"La situación supone no poder mirar arriba, no podemos ir más allá", lamentó el futbolista malagueño, autor de dos goles y una asistencia en esta temporada. "Son pocos los equipos que disputan la promoción, y en el fútbol todo son dinámicas, detalles... las razones no son sencillas de conocer", dijo, preguntado por los motivos por los que el Lugo no ha sido capaz de competir por esas posiciones de ascenso en este tramo final de campaña.

"La dinámica no es buena", insistió Antoñín. "Cada uno sabrá lo que tiene que mejorar y poder dar el máximo; la realidad es que quedan seis partidos y trataremos de ganar el siguiente para volver más tranquilos a Lugo", comentó el futbolista.

Próximo partido

Sobre el Barcelona B, actual segundo clasificado del grupo 1 de Primera RFEF y uno de los tres mejores anfitriones de la categoría, el futbolista formado en las inferiores del Málaga apuntó que es un "gran equipo" pero "nosotros somos un equipo de calidad y talento, si salimos a competir a muerte y buscando nuestras opciones con fuerza, podemos conseguir un buen resultado".

En este sentido, el atacante se mostró muy "seguro" de que el Lugo "creerá" en su "identidad y sistema para conseguir el resultado", y que si "competimos como sabemos, podemos conseguir" los tres puntos.

Antoñín, que ha jugado 30 partidos en esta temporada, de los que ha sido titular en 20, prometió "preparar el partido de la mejor manera posible, buscando situaciones de juego que nos permitan hacerles daño" y por ello, reclamó "sumar los tres puntos" ante el filial barcelonista "para que una victoria nos aporte la tranquilidad necesaria para lo que queda".

Con todo, el futbolista aseguró que el grupo "es muy bueno y está unido más allá de las dinámicas" y que aunque "los resultados están ahí pero no nos afectan psicológicamente y no dañan la unión del equipo".

El extremo no quiso hablar sobre su futuro, pese a que le restan dos temporadas más de contrato con el club que preside Tino Saqués. El malagueño firmó tres años el pasado verano y llegó con un cartel que, debido a las dificultades que ha atravesado su equipo a lo largo del curso, no ha terminado de confirmar. Eso sí, ha sido un fijo para los tres entrenadores -Pedro Munitis, Paulo Alves y Roberto Trashorras-, tanto en los dos costados del ataque como en el centro de la delantera. Su versatilidad ha sido su gran virtud en la 2023-2024.

Técnico rival: Márquez suena para relevar a Xavi

El técnico mexicano Rafael Márquez, que en la actualidad es entrenador del Barça B, rival del Lugo este domingo, está en «todas las quinielas» para sustituir a Xavi Hernández con vistas a la próxima temporada, según pudo saber Efe de fuentes próximas a la operación.

"Cuestión natural"

En el seno de la entidad catalana, la candidatura de Márquez se tomó, desde que Xavi anunció a finales de enero su deseo de abandonar el banquillo azulgrana a finales del presente curso, como "una cuestión natural".

¿Primer aspirante?

"Márquez es el aspirante más próximo, será uno de los candidatos que se contemplará como opción cuando llegue el momento", comentó la misma fuente.

Como Guardiola en 2008

La opción Márquez es una apuesta del presidente Joan Laporta, que valora, como ocurrió en su día con Guardiola en 2008, que el técnico del primer equipo haya pasado por el filial y conozca a los jóvenes jugadores de la entidad.

Una institución en México y en el Barcelona

Rafa Márquez, todo una institución en el fútbol mexicano, jugó entre 2003 y 2010 en el Barcelona y consiguió dos Ligas de Campeones, cuatro Ligas y una Copa del Rey.