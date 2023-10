Antoñín: "La clave es seguir haciendo nuestro juego"

Es uno de los futbolistas más en forma del CD Lugo en las últimas jornadas. Llegó sin hacer pretemporada y sin estar al ritmo de sus compañeros, pero poco a poco, como ha reconocido en la rueda de prensa de este jueves, se ha puesto al nivel de sus compañeros. El equipo lo ha notado porque se trata de uno de esos jugadores diferentes. "He ido cogiendo el ritmo de juego y ahora me encuentro en un estado de forma muy bueno. Creo que he mejorado con el paso de las semanas", apunta Antoñín, fijo en el esquema de Pedro Munitis en los últimos encuentros.

"Nos adaptamos a lo que pide el míster. Creemos y tenemos esa convicción. Por mi parte trabajaré en el puesto en el que él crea que puedo ayudar más", añadió el delantero, que al igual que Lucas Díaz este miércoles, señaló que lo que la plantilla necesitaba era "adaptación". "Somos mucha gente nueva y el trabajo ya está dando sus frutos", apuntó Antoñín, que incidió en que esto va de "trabajo colectivo y se está viendo en los últimos partidos. Es un mérito que compartimos todos".

Sobre el Rayo Majadahonda, que recibe la visita del Lugo este domingo, el delantero comentó que están analizando las fortalezas y debilidades del cuadro madrileño "para llegar con la máxima información al partido". En este sentido, recordó que la clave pasa por "seguir haciendo nuestro juego, en seguir identificando bien los momentos y en concentrarnos en complicarle el partido al Rayo Majadahonda".

Preguntado por el rival en la Copa del Rey, el Club Atlético Antoniano de Lebrija (Sevilla), el delantero señaló que el Lugo afrontará la eliminatoria "con la máxima profesionalidad" pero quiso ser prudente. "Vamos a ir semana a semana, cuando llegue el momento iremos con la idea de ganar el partido y pasar la eliminatoria. Sabemos que es una competición importante", finalizó.