Antonetti: "Seguiré en el Lugo para lo que haga falta"

El delantero del Lugo Leandro Antonetti confirmó que seguirá el año que viene en Primera RFEF pese al descenso del equipo, ya que tiene contrato y quiere "ayudar de lo que sea" al conjunto rojiblanco "a volver a donde se merece". El futbolista del Polvorín dejó atrás sus lesiones en el pubis y en el menisco y ya cuenta con minutos en el primer equipo.

"Las sensaciones son buenas. El fútbol profesional es muy exigente físicamente y, aunque la situación no ha sido la idónea, que el Lugo me haya dado la oportunidad de disputar minutos en Segunda División es algo por lo que le estaré eternamente agradecido. Aquí estaré para lo que haga falta", declaró Antonetti.

"Estoy más que dispuesto para ayudar al equipo en lo que haga falta y para lo que el Lugo necesite. Estoy abierto a cualquier posibilidad en la que pueda ayudar, de lo que sea. Estaré a disposición de este club que me lo ha dado todo desde hace cuatro años. Tengo contrato, así que será cosa del tiempo a ver qué pasa", añadió.

Sobre su estado físico, Leandro indicó que ya dejó atrás sus lesiones. "Llevo mes y medio o dos meses en los que estoy recuperando mi mejor nivel. Poco a poco estaré ayudando al equipo en lo que haga falta. Es verdad que tienes ese miedo a las lesiones, pero poco a poco la cabeza me ha ido ayudando y creo que pronto estaré en el mejor nivel para ayudar al Lugo la temporada que viene a volver a donde se merece este club".

"El año pasado acabé con molestias en el pubis, lo quise llevar hasta el final y eso me pasó factura en la pretemporada. Estuve cuatro meses fuera y cuando mejor me sentía del pubis volví a jugar minutos con el filial. Después estuve en dinámica del primer equipo y tuve esa lesión en el menisco que me condicionó para los siguientes meses. Pero con la ayuda de los fisios y los readaptadores fue un proceso bonito en el que aprendí mucho. Poder acabar la temporada jugando y haciendo lo que me gusta es lo mejor".

Sobre el último duelo del Lugo en Segunda, en Burgos, observó que: "Esta es la última oportunidad que tenemos para darle a la afición esa victoria que tanto quiere y se busca. Desde dentro hay confianza en que puede llegar este fin de semana. Acabar la temporada con una victoria puede ser positivo para nuestra confianza de cara ala temporada que viene y de cara a la afición". "Con una victoria queremos demostrarle a la gente que realmente vamos en buena dirección", observó.

El jugador ya ha sido internacional con su país, Puerto Rico. "Soy de Puerto Rico y representar a mi bandera es lo más bonito que hay, por lo que siempre estaré disponible para representar a mi país".

El jugador se fija en Chris Ramos y Manu Barreiro para seguir mejorando. "Desde que subí al primer equipo siempre me fijé en Chris Ramos porque se asemejaba a mí físicamente. Pero me quedo en la experiencia en el campo que tiene Manu Barreiro. Desde que lo veo en un primer plano veo lo que transmite en el campo y la experiencia que aporta. tengo que aprender de él porque la gente que lleva tantos años en la élite son gente que ha aprendido mucho en un campo de fútbol. Yo estoy aquí para ser una esponja y aprender todo lo que pueda".