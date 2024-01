Su gol ante el Atlético de Madrid ya forma parte de la historia del CD Lugo. Clase, determinación y colocación. Jan Oblak todavía no sabe de dónde llegó el gol de Leandro Antonetti.

El delantero puertorriqueño mostraba su felicidad al término del partido, que compartía con toda su familia, que después de tres años, presenció orgullosa el talento de su hijo.

"Es el gol más importante y en el escenario más relevante en el que he jugado. Estoy muy contento por el partido que hice. Más allá de mi gol creo que hemos dado una imagen como club estupenda. Competimos ante todo un Atlético de Madrid en casa. Sentimos que se llevan el partido por detalles y por ocasiones contadas es una prueba muy positiva para lo que resta de temporada", dijo.

El atacante rojiblanco, de tan solo 20 años, aseguró que su equipo tuvo contra la cuerda a un equipo de Champions. "Daba la sensación de que si la primera parte dura diez minutos más no la llevamos. Luego sacaron la artillería que tenían en el banquillo y aún así, creo que con el 1-1 tuvimos una al larguero de Castrín que saca Giménez. Fueron detalles los que decidieron el partido".

Antonetti anotó un gol brillante. Fruto de la improvisación y repleto de aptitudes. "Veía que me acercaba a portería y tenía al defensor muy encima. El disparo fue el recurso que saqué. No fue una jugaba que entrenase y al final fue la mejor decisión que he tomado en mi vida", explicó.

Andrés Castrín

Su compañero Andrés Castrín fue otro de los hombres destacados del partido. En su cabeza tuvo un tanto que acabó en el larguero y que supondría el 2-1. "Era un día para salir a darlo todo y se vio en el terreno de juego. Hasta el minuto 70 tuvimos control y le complicamos mucho el control del juego. Pero pequeños detalles marcaron la diferencia", matizó.

El central albivermello no podía ocultar su satisfacción por el trabajo hecho pese a la derrota. "Es una pasada plantarle cara al Atlético de Madrid. Todo es a base de trabajo y del sacrificio que hemos mostrado todos en el campo. Le plantamos cara y, sobre todo, disfrutamos porque las cosas salieron medianamente bien, y tuvimos las nuestras".

La buena imagen que dio el CD Lugo ante el equipo colchonero espera Castrín que se traslade a la competición liguera. "Lo importante que podemos sacar del partido ante el Atlético es la imagen de tranquilidad que mostramos todos y la unión de los jugadores y este factor es lo que nos puede dar de comer para los siguientes partidos de liga".

Nahuel Molina: "La Copa no es fácil; los equipos se dejan la vida"

Nahuel Molina habló sobre el triunfo del Atlético en Copa del Rey frente al Lugo. El lateral derecho argentino admitió que su rival se lo puso muy complicado. "La Copa no es fácil. Los equipos se dejan la vida, es un partido muy importante para todos y eso se nota. Se nos complicó en el empate, sufrimos, pero el equipo lo sacó adelante. Nos clasificamos y seguimos en la Copa, que era lo importante".

Problemas

El lateral argentino aplaudió la salida del CD Lugo y aseguró que "el rival también juega, te estudia. Tenemos que asumir el nivel y seguir jugando como jugamos en el segundo tiempo. Es difícil cuando juegas en casa de los demás equipos, pero tenemos que salir en la Supercopa de España con la misma ilusión".

Motivación

Molina explicó que la mayor motivación es "jugar en el Atlético. Hay que salir con ilusión y con ganas. Todos los títulos tienen importancia y los afrontamos como tal".