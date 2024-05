Anthony Polite: "Me gustaría seguir en el Breogán"

El jugador del Río Breogán Anthony Polite recogió este martes de manos de Jonatan López, promotor comercial de Hijos de Rivera, el trofeo Estrella Galicia que lo acredita como MVP de su equipo en el mes de abril, según la afición del equipo celeste. El polivalente baloncestista suizo consideró que había sido "algo muy bonito" para él después de haber "trabajado mucho hasta el final" durante la presente temporada.

Posteriormente, Polite atendió a los medios de comunicación e hizo un pequeño balance de su curso en el conjunto celeste. "Me he encontrado muy bien, especialmente en el último tramo de al temporada. El equipo me dio mucha confianza; al verme trabajar me dijeron que solo debía concentrarme en trabajar, sin pensar, y me ha ido bien", expuso.

Cambio de posición

Sobre su cambio de posición durante los últimos partidos del curso, el jugador de Lugano —su sitio habitual al firmar por el cuadro lucense era de escolta o alero— considera que "actuar como ala-pívot fue positivo para mí". "En el campo mis números fueron buenos y pude ayudar al equipo de otra manera. El entrenador me pedía lo mismo en esa puesto que en el anterior, que jugara con mucha energía, tanto en defensa como en ataque", señaló.

"Mi mejor momento de la actual campaña fue el partido contra el Granada", indicó Polite, y los datos así lo corroboran. El suizo anotó ese trascendental día en la capital nazarí 21 puntos con unos porcentajes de acierto en el lanzamiento extraordinarios —firmó un 80% en tiros de 2 (en una serie de 4/5) y un 67% en el triple (4(6)—, repartió 4 asistencias y obtuvo 26 créditos de valoración. Además, en defensa estuvo soberbio. Consecuentemente, fue absolutamente determinante para que el Breogán se trajes la victoria.

El breoganista opinó que de ala-pívot, ha hecho ver la "ventaja que podía crear" actuando ahí. "Soy un escolta aunque juegue de 'cuatro' y para mí es más sencillo jugar en ataque, porque soy más rápido que mis rivales en esa posición", manifestó.

Temporada positiva

Para finalizar, Anthony Polite apreció la temporada del Río Breogán como "muy difícil", pero no dudó en calificarla de "positiva" porque "nos mantuvimos en la ACB", el objetivo que se había marcado el club celeste al inicio de la misma. El baloncestista no rehuyó hablar sobre su futuro. "Me encuentro muy a gusto aquí, en Lugo, aunque sobre mi posible continuidad debo hablar con mi agente y veremos lo que va a pasar", indicó. "A mí me gustaría seguir aquí; este es un sitio muy bueno, con una muy buena afición y muy buena gente", añadió el jugador internacional con Suiza.